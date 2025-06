Uber spełni Twoje marzenie. Zapłacisz słono, ale zapamiętasz to do końca życia

Uber poinformował, że użytkownicy jego aplikacji będą mogli zamówić przelot helikopterem. Cena tej usługi ma być bardzo wysoka, jednak przygotowano też darmową alternatywę.

Uber zaoferuje przelot helikopterem w wakacje 2025, lecz cena będzie wysoka

W dniach od 26 lipca do 24 sierpnia 2025 roku użytkownicy aplikacji Uber będą mogli zamówić przelot helikopterem między Sorrento i Capri. Obie miejscowości znajdują się na południe od Neapolu, natomiast ta ostatnia dodatkowo jest ulokowana na wyspie.

Zainteresowani klienci mogą już rezerwować przelot. W tym celu należy uruchomić aplikację na smartfonie i dotknąć ikonę Uber Copter na ekranie głównym, a następnie wybrać datę oraz wprowadzić lokalizację odbioru i powrotną. Co ważne: przelot trzeba zarezerwować minimum 48 godzin wcześniej.

Uber Copter (źródło: Uber)

Koszt podróży Uber Copterem to 1500 euro, co dziś jest równowartością około 6360 złotych. Helikopter może zabrać na pokład maksymalnie 6 osób, zatem wychodzi 250 euro (~1060 złotych) „za łebka” przy skompletowaniu 6-osobowej grupy. Transport do lądowiska i z powrotem jest wliczony w cenę.

Wylot z Sorrento zaplanowany jest na godzinę 9:00, a powrót z Capri o 17:00. Loty mają odbywać się w każdą sobotę i niedzielę od 26 lipca do 24 sierpnia 2025 roku.

Uber zaoferuje też tańszą alternatywę. I to za darmo!

Lot helikopterem, choć może być spełnieniem marzeń, to jego cena będzie zbyt wysoka dla większości klientów. Uber przygotował jednak alternatywę w postaci Uber Boat, w dodatku darmową.

W każdą sobotę i niedzielę, od 26 lipca do 24 sierpnia 2025 roku, klienci będą mogli wybrać się na nieodpłatny rejs wycieczkowy łodzią Gozzo 35 wraz z przewodnikiem wzdłuż wybrzeża Amalfi. Ma on trwać 4 godziny i rozpoczynać się o godzinie 10:00 w przystani w Sorrento. Uber zapewni też bezpłatne przekąski i napoje.

Uber Boat (źródło: Uber)

Maksymalnie na pokład może wejść 12 osób i w tym przypadku także wymagana jest wcześniejsza rezerwacja, minimum z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Aby to zrobić, trzeba uruchomić aplikację i dotknąć na ekranie głównym Uber Boat, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami.