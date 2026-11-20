Blackview wprowadza na polski rynek PlayPop 8 – miniaturową, rodzinną konsolę do gier ruchowych, w której kontrolerem jest nasze własne ciało. Pomysł brzmi całkiem sympatycznie, tym bardziej, jeśli ktoś ma sentyment do Kinecta Xboksa.

Blackview PlayPop 8, czyli ciało zamiast pada

Najnowszy sprzęt Blackview ma formę niewielkiego, żółto-białego sześcianu o boku 7,6 cm. Stawiamy go pod telewizorem, monitorem albo projektorem, odsuwamy się na około dwa metry i… tyle. Nie trzeba parować padów ani tłumaczyć osobom niezaznajomionym z grami, który przycisk odpowiada za skok czy chodzenie do przodu.

Wszystkim zarządza szerokokątna kamera, która rozpoznaje 17 punktów szkieletu i w czasie rzeczywistym przenosi ruchy ciała na ekran. Urządzenie śledzi jednocześnie nawet do czterech graczy, a poruszanie się po menu załatwiamy prostymi gestami dłoni.

Blackview PlayPop 8 (Źródło: x-kom)

Producent pomyślał też o prywatności, co w przypadku kamery wycelowanej w salon jest sporym plusem, tym bardziej w czasach, kiedy każdy sprzęt elektroniczny chce nas śledzić – Blackview PlayPop 8 ma fizyczną, przesuwną osłonę obiektywu.

Co więcej, urządzenie przetwarza obraz wyłącznie lokalnie (bez wysyłania danych do chmury i zapisywania wizerunku twarzy), a w samych grach nie uświadczymy żadnych reklam.

Specyfikacja Blackview PlayPop 8 i dostępne gry

Pod maską tej niepozornej kostki znajdziemy typowe dla budżetowych przystawek TV podzespoły:

procesor Rockchip RK3576 (4x Cortex-A72 2,2 GHz + 4x Cortex-A53 2,0 GHz) z grafiką Mali-G52 MC3,

8 GB RAM typu LPDDR4X oraz 128 GB pamięci UFS 2.2,

kamerę 12 Mpx z matrycą Sony IMX577,

system Android 14 z aktualizacjami pobieranymi przez sieć,

łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0 oraz wbudowany głośnik 2 W.

Żeby jednak nie było zbyt kolorowo, warto zwrócić uwagę na to, że na start dostajemy jedynie pięć darmowych tytułów (m.in. Whack-a-Mole i Fruit Ninja). Jeśli zamarzy się nam dostęp do pełnej biblioteki z sześciu kategorii – w tym produkcji takich, jak Bowling Strike, Happy Parkour czy Crazy Racing – oraz kwartalnych nowości i wydarzeń sezonowych, trzeba będzie wykupić subskrypcję PlayPop GamePass. Cóż, abonamenty nie omijają dziś nawet prostych zabawek do salonu.

Blackview PlayPop 8 – GamePass (Źródło: BlackView)

W pudełku znajdziemy przewód HDMI, pilot (który służy do opcjonalnej obsługi systemu) i kabel zasilający, ale bez samego zasilacza – musimy użyć własnej ładowarki ze złączem USB-C o mocy minimum 15 W.

Cena Blackview PlayPop 8 i dostępność w Polsce

Konsola Blackview PlayPop 8 jest już dostępna w Polsce – znajdziecie ją w sklepach x-kom, Eltrox oraz Media Expert. Sugerowana cena detaliczna wynosi 999 złotych.

Gdzie kupić? Blackview PlayPop 8 ok. 999 zł Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Do zakupu samego urządzenia warto jednak od razu doliczyć koszt wspomnianego abonamentu PlayPop GamePass, który producent oferuje w dwóch wariantach (oba objęto obecnie promocją i – co zabawne – oba oznaczono na stronie etykietą „Najpopularniejszy”):

pakiet kwartalny (3 miesiące) za 29,50 dolara (równowartość około 120 złotych) w promocji obniżającej cenę o 40%, zamiast regularnych 49 dolarów (~200 złotych),

pakiet roczny (12 miesięcy) za 39,50 dolara (~160 złotych) w promocji z rabatem 50%, zamiast regularnych 79 dolarów (~320 złotych).

Jak widać, przy obecnej obniżce różnica między abonamentem na trzy miesiące a pełnym rokiem jest minimalna, więc wybór wydaje się oczywisty.

Trudno powiedzieć, czy w tej kwocie znajdzie się tłum chętnych na konsolę i abonament, ale dla rodzin szukających bezproblemowego następcy dawnego Kinecta może to być całkiem ciekawa propozycja.