Pierwsza taka usługa w Polsce. Ubera zamówisz bez aplikacji i konta

Dla wielu podróżujących będzie to ogromna zmiana. Ubera zamówią bez instalowania aplikacji i zakładania konta.

Uber bez aplikacji i zakładania konta ruszy w Polsce

Na Lotnisku Chopina pojawią się specjalne kioski Tap to Ride, które pozwolą zamawiać przejazdy bez konieczności instalowania jakiejkolwiek aplikacji, a nawet bez zakładania konta użytkownika czy korzystania z lokalnej karty SIM.

Co ciekawe, warszawskie lotnisko będzie jednym z pierwszych w Europie, na którym Uber wdroży omawiane rozwiązanie. Wypada przypomnieć, że Lotnisko Chopina było również jednym z pierwszych, na których firma wprowadziła system PIN usprawniający odbiór pasażerów i ograniczający pomyłki przy wsiadaniu do samochodu.

Skorzystanie z nowej usługi jest banalnie proste

Ogłoszona nowość umożliwia zamówienie i opłacenie przejazdu bezpośrednio na lotnisku. Zadaniem klienta jest wybranie miejsca docelowego, rodzaju pojazdu i dokonanie płatności kartą. Następnie otrzymuje wydrukowane potwierdzenie oraz wiadomość SMS z informacjami o kierowcy i numerem PIN. Pozostaje tylko podejść do samochodu Uber w miejscu odbioru pasażerów.

Uber podkreśla, że rozwiązanie powstało z myślą o konkretnych grupach klientów – m.in. osoby przylatujące do Polski z zagranicy, które przykładowo nie mają dostępu do internetu mobilnego. Powinno ono trafić także do wielu seniorów. Usługa może spodobać się jeszcze osobom, które rzadko korzystają z mobilnych aplikacji lub po prostu nie chcą zakładać konta, aby tylko raz odbyć podróż Uberem.

Na debiut kiosków Tap to Ride nie trzeba będzie długo czekać. Uber zapowiada, że zostaną uruchomione już w tym tygodniu. Jeśli usługa spotka się z dużym zainteresowaniem, to niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości zawita też do innych miast w Polsce.

Wypada przypomnieć, że kilka miesięcy temu udostępniono Uber Elite, czyli usługę dla osób, które chcą poczuć się jak VIP. Poznaliśmy też raport Lost & Found 2026, który ujawnia, jakie przedmioty najczęściej zapominają zabrać z samochodu pasażerowie Ubera. Natomiast na początku kwietnia 2026 roku Uber poinformował o rozpoczęciu współpracy z Portem Lotniczym Wrocław.