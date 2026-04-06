Hulajnoga elekryczna to całkiem sprytny pomysł na sprawne poruszanie się po mieście. Pozwala przedostawać się z punktu A do punktu B bez zmęczenia towarzyszącemu jeździe na rowerze oraz szybciej niż na piechotę, a w godzinach szczytu nawet niż samochodem – cóż, na pewno taniej. Coraz częściej można skorzystać z hulajnóg miejskich, ale jeśli wolisz mieć taki pojazd na własność, to wcale nie musi się to wiązać z dużym wydatkiem. W tym zestawieniu znajdziesz najlepsze hulajnogi elektryczne w niskiej cenie.

Dobra hulajnoga elektryczna nie musi być droga

Hulajnogi elektryczne na wynajem to niezły pomysł, ale raz: nie wszędzie są obecne, a dwa: jeśli korzystasz z tego środka transportu często, taniej może wyjść jednak zakup własnego pojazdu (przy okazji zniknie też ryzyko braku dostępności w danym momencie). Szczególnie że nie jest to wcale takie drogie – już za 1000-2000 złotych możesz kupić dobrą hulajnogę elektryczną do jazdy po mieście.

Pisząc dobrą, mam na myśli taką, która zapewnia dynamiczną i komfortową, a zarazem bezpieczną jazdę. Na nasz ranking tanich hulajnóg elektrycznych składa się 8 modeli w cenach od niespełna 1000 do 2000 złotych, spełniających właśnie te trzy cechy. Od razu na wstępie zaznaczę, że skupiam się na pojazdach dla dorosłych i młodzieży (ale na koniec wspominam też o paru propozycjach dla dzieci). Oto zestawienie…

Dobra i tania hulajnoga elektryczna – ranking 2026:

Segway E2 E II – najlepsza hulajnoga elektryczna do 1000 złotych

– najlepsza hulajnoga elektryczna do 1000 złotych Xiaomi Scooter Elite – tania hulajnoga elektryczna z dużym zasięgiem

– tania hulajnoga elektryczna z dużym zasięgiem Motus Scooty 10 Lite Gen 6 – lekka hulajnoga elektryczna z amortyzacją

– lekka hulajnoga elektryczna z amortyzacją Segway F2 D II – bardzo dobra hulajnoga elektryczna do miasta

– bardzo dobra hulajnoga elektryczna do miasta Acer Predator Series ES Storm – świetna a tania elektryczna hulajnoga

– świetna a tania elektryczna hulajnoga Xiaomi Scooter 5 Pro – dobra hulajnoga elektryczna dla dorosłych i młodzieży

– dobra hulajnoga elektryczna dla dorosłych i młodzieży Motus Scooty 10 Pro – elektryczna hulajnoga dla… każdego?

– elektryczna hulajnoga dla… każdego? Kamikaze K1 Lite – bardzo dobra hulajnoga do 2000 złotych

Co oferują najlepsze tanie hulajnogi elektryczne w 2026 roku?

To oczywiste, że przy ograniczonym budżecie nie można mieć wszystkiego. Nawet tania hulajnoga elektryczna w 2026 roku może jednak być wyposażona w mocny silnik zapewniający płynne i szybkie przyspieszanie oraz umożliwiający pokonywanie sporych wzniesień. Jak najbardziej możesz też oczekiwać amortyzatorów, dzięki którym nierówności nawierzchni nie będą szczególnie dokuczliwe. Coraz częściej oferowane są też tempomaty utrzymujące określoną prędkość bez Twojej ingerencji.

Składana konstrukcja, która równocześnie jest odporna na otarcia i zachlapania – to kolejna cecha charakteryzująca dobrą i tanią hulajnogę w 2026 roku. Mocne hamulce z przodu i z tyłu oraz kompletne oświetlenie również odhaczamy. Im więcej zaś możesz wydać, tym nie tylko wyższy komfort, ale i większa liczba kilometrów, które możesz pokonać między jednym ładowaniem a kolejnym. Nawet modele za tysiaka pozwalają jednak na przejechanie 25 km, a dysponując dwa razy większą kwotą, masz w swoim (he, he) zasięgu hulajnogi oferujące nawet 70 km.

Dla porządku przypomnę jeszcze, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

hulajnogą elektryczną w mieście można poruszać się z prędkością maks. 20 km/h,

rekomendowaną drogą dla hulajnóg jest ścieżka rowerowa, następnie jezdnia (o ile obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h), a potem chodnik (ale w tym przypadku nie można przekraczać typowej prędkości pieszego: ok. 5 km/h),

osoby do 18. roku życia mają obowiązek posiadania karty rowerowej,

osoby do 16. roku życia mają obowiązek jazdy w kasku,

osoby do 10. (a od 3 czerwca 2026 roku: do 13.) roku życia mogą jeździć wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej,

na hulajnodze może jechać maks. 1 osoba,

obowiązuje zakaz prowadzenia hulajnogi elektrycznej pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

To tyle, jeśli chodzi o podstawy. Myślę, że to czas, by przejść do omówienia poszczególnych modeli. Zatem…

Segway E2 E II – najlepsza hulajnoga elektryczna do 1000 złotych

Otwierający to zestawienie model Segway E2 E II doskonale wpisuje się w definicję „dobrej i taniej” hulajnogi elektrycznej. Kosztuje tysiaka, a ma całkiem sporo do zaoferowania i świetnie może się sprawdzać podczas dojazdów na uczelnię czy też do pracy.

Ma stosunkowo nieduże kółka (o średnicy 8,1 cala), ale dzięki amortyzatorom z przodu pozwala całkiem komfortowo poruszać się po niezupełnie gładkiej powierzchni i z powodzeniem pokonywać niewielkie uskoki (np. niskie krawężniki). Silnik o mocy 450 W zapewnia zaś wysoką dynamikę jazdy i umożliwia płynne wjeżdżanie na wzniesienia o nachyleniu do 12%.

Segway E2 E II (fot. Segway)

Przy takiej cenie nie można mieć wszystkiego, a tym, co w opisywanym modelu Segwaya może się nie do końca podobać, jest maksymalny zasięg. Wynosi on 25 km, więc E2 wymaga dość częstego ładowania. Uzupełnianie energii tymczasem zajmuje ok. 7,5 godziny, a zatem trwa dość długo.

Najważniejsze cechy hulajnogi Segway E2 E II:

rozmiar kół: 8,1 cala,

moc silnika: 300 W (maks. 450 W),

maks. zasięg: 25 km,

czas ładowania: 7,5 godz.,

maks. nachylenie: 12%

hamulce: elektryczny z przodu i bębnowy z tyłu,

amortyzacja: tak,

tempomat: nie,

maks. obciążenie: 90 kg,

waga: 16,3 kg,

wodoodporność: IPX4,

Xiaomi Scooter Elite – tania hulajnoga elektryczna z dużym zasięgiem

Nieco droższa hulajnoga Xiaomi Scooter Elite jest podstawowym modelem obecnej generacji. Ma 10-calowe koła i silnik o mocy 700 W, pozwalający cieszyć się dynamicznym przyspieszeniem i płynną jazdą. Nie zabrakło też amortyzatorów, które radzą sobie nawet z nierównościami na poziomie 3 cm. Maksymalne nachylenie nawierzchni wynosi zaś 20%.

Naładowany do pełna akumulator zapewnia do 45 km zasięgu, co oznacza, że raczej nie będzie potrzeby, by uzupełniać energię każdego dnia. Wiąże się to też jednak z większą wagą – hulajnoga ma 20 kg, więc nie dla każdego jej transport będzie w pełni komfortowy. Pozytywnie na ten aspekt wpływa za to składana i poręczna konstrukcja.

Xiaomi Scooter Elite (fot. Xiaomi)

Bezpieczną jazdę zapewnia kompletne oświetlenie oraz podwójny układ hamulcowy. Dopełnieniem całości jest zaś nieprzeciętnie wysokie obciążenie – z powodzeniem można jeździć tą hulajnogą, nawet ważąc 120 kg.

Najważniejsze cechy hulajnogi Xiaomi Scooter Elite:

rozmiar kół: 10 cali,

moc silnika: 400 W (maks. 700 W),

maks. zasięg: 45 km,

czas ładowania: 8 godz.,

maks. nachylenie: 20%

hamulce: bębnowy z przodu i elektryczny z tyłu,

amortyzacja: tak,

tempomat: nie,

maks. obciążenie: 120 kg,

waga: 20 kg,

wodoodporność: IPX5,

Motus Scooty 10 Lite Gen 6 – lekka hulajnoga elektryczna z amortyzacją

Ciekawą alternatywą dla wyżej opisanego modelu może być Motus Scooty 10 Lite Gen 6 – w moim odczuciu jest to zresztą aktualnie najlepsza hulajnoga elektryczna do 1500 złotych. Na pozór jej specyfikacja może wydawać się gorsza: silnik jest nieco słabszy, maksymalne wzniesienia to 15%, a zasięg wynosi jedynie 30 km.

To ostatnie jednak jest ściśle powiązane z… największym atutem tej hulajnogi. Jest nią mianowicie bardzo niska waga. Mniej pojemny akumulator i aluminiowa konstrukcja sprawiają, że całość waży tylko 13 kg, dzięki czemu transport w rękach powinien być absolutnie wygodny, szczególnie że pojazd można też – oczywiście – złożyć.

Motus Scooty 10 Lite Gen 6 (fot. Motus)

Tak lekkie hulajnogi rzadko oferują amortyzację, ale Scooty stanowi tu wyjątek. Komfortowy jest zatem nie tylko transport pojazdu, ale i pojazdem. Nienaganna dynamika, zintegrowany tempomat i wysoki poziom bezpieczeństwa to kolejne atuty, a przysłowiową wisienką na torcie jest szybkie ładowanie – trwające zaledwie 3,5 godziny.

Najważniejsze cechy hulajnogi Motus Scooty 10 Lite Gen 6:

rozmiar kół: 10 cali,

moc silnika: 350 W (maks. 700 W),

maks. zasięg: 30 km,

czas ładowania: 3,5 godz.,

maks. nachylenie: 15%

hamulce: bębnowy z przodu i tarczowy z tyłu,

amortyzacja: tak,

tempomat: tak,

maks. obciążenie: 120 kg,

waga: 13 kg,

wodoodporność: IPX4,

Segway F2 D II – bardzo dobra hulajnoga elektryczna do miasta

Gdybym szukał dziś możliwie niedrogiej hulajnogi do miasta, na przykład do codziennych dojazdów do pracy, mocnym kandydatem byłby Segway F2 D II, który (poza samą ceną) można by nazwać idealnym kompromisem pomiędzy wyżej opisanymi modelami Motus Scooty 10 Lite Gen 6 a Xiaomi Scooter Elite.

Nie jest to przesadnie ciężka hulajnoga (waży 17,3 kg), a równocześnie jest w stanie zaoferować bardzo wysoką dynamikę jazdy i bardzo daleki zasięg. To pierwsze zawdzięcza silnikowi o mocy 800 W, 10-calowym kołom, amortyzatorom z przodu i systemowi kontroli trakcji. Świetnie sprawdza się więc i na drodze rowerowej, i na chodniku, i nawet na ścieżce parkowej. Jeśli zaś chodzi o maksymalny dystans, jaki można pokonać na jednym ładowaniu, to wynosi on 55 km.

Segway F2 D II (fot. Segway)

Segway może też pochwalić się solidną, wykonaną ze stali konstrukcją, funkcjonalną i intuicyjną aplikacją mobilną oraz czytelnym panelem sterowania zintegrowanym z kierownicą.

Najważniejsze cechy hulajnogi Segway F2 D II:

rozmiar kół: 10 cali,

moc silnika: 400 W (maks. 800 W),

maks. zasięg: 55 km,

czas ładowania: 8 godz.,

maks. nachylenie: 18%

hamulce: tarczowy z przodu i elektryczny z tyłu,

amortyzacja: tak,

tempomat: nie,

maks. obciążenie: 100 kg,

waga: 17,3 kg,

wodoodporność: IPX5,

Acer Predator Series ES Storm – świetna a tania elektryczna hulajnoga

Stosunkowo niedrogą, a przy tym świetną hulajnogą elektryczną, jest też Acer Predator Series ES Storm. Jak sama nazwa wskazuje, ma gamingowy charakter, choć sprowadza się to przede wszystkim do estetyki. Jeśli zaś chodzi o specyfikację, określiłbym ją jako poprawną z plusem.

Największym atutem wydaje się zasięg dochodzący do 60 km na jednym ładowaniu. Silnik o mocy sięgającej 900 W w połączeniu z 10-calowymi kołami i amortyzatorami zapewnia dynamiczne przyspieszanie i płynną jazdę, także pod górkę. Wypada też docenić obecność tempomatu, a całość uzupełniają mocne hamulce.

Acer Predator Series ES Storm (fot. Acer)

Jeśli więc cenisz sobie dynamikę i przemawia do Ciebie gamingowo-sportowy design, to hulajnoga Acera może okazać się strzałem w dziesiątkę. Jedynym poważniejszym minusem jest spora waga hulajnogi – przekraczająca 20 kg.

Najważniejsze cechy hulajnogi Acer Predator Series ES Storm:

rozmiar kół: 10 cali,

moc silnika: 500 W (maks. 900 W),

maks. zasięg: 60 km,

czas ładowania: 6 godz.,

maks. nachylenie: 23%

hamulce: tarczowy z przodu i elektryczny z tyłu,

amortyzacja: tak,

tempomat: tak,

maks. obciążenie: 120 kg,

waga: 20,5 kg,

wodoodporność: IPX5,

Xiaomi Scooter 5 Pro – dobra hulajnoga elektryczna dla dorosłych i młodzieży

Xiaomi Scooter 5 Pro to godna rozważenia alternatywa dla wyżej opisanego Predatora. Cechuje ją bardzo zbliżona specyfikacja, ale podczas jazdy po mieście może zapewniać minimalnie wyższy komfort, między innymi dzięki zaawansowanej amortyzacji sprężynowej – zarówno z przodu, jak i z tyłu.

Świetna dynamika jazdy, sprawnie działający system kontroli trakcji oraz wystarczająco mocny silnik to kolejne cechy, które sprawiają, że hulajnoga elektryczna Xiaomi dobrze sprawdza się podczas codziennych dojazdów.

Xiaomi Scooter 5 Pro (fot. Xiaomi)

Producent postarał się również o solidną konstrukcję wykonaną ze stali węglowej. Takie rozwiązanie pozytywnie wpływa na wytrzymałość, ale odbija się na wadze, która wynosi ok. 22,5 kg. Jest to zatem zarazem plus, jak i minus tego modelu. Zdecydowanym atutem jest zaś wygodne sterowanie – zarówno przy użyciu panelu na kierownicy, jak i aplikacji.

Najważniejsze cechy hulajnogi Xiaomi Scooter 5 Pro:

rozmiar kół: 10 cali,

moc silnika: 400 W (maks. 1000 W),

maks. zasięg: 60 km,

czas ładowania: 9 godz.,

maks. nachylenie: 22%

hamulce: bębnowy z przodu i elektryczny z tyłu,

amortyzacja: tak,

tempomat: nie,

maks. obciążenie: 120 kg,

waga: 22,5 kg,

wodoodporność: IPX5,

Motus Scooty 10 Pro – elektryczna hulajnoga dla… każdego?

Świetną opcją jest też hulajnoga Motus Scooty 10 Pro, która ma na tyle uniwersalną charakterystykę, że może przypaść do gustu naprawdę wielu osobom. Jej największą zaletą jest maksymalny zasięg dochodzący do 70 km, ale pozostałe parametry również mogą się podobać.

Konstrukcja hulajnogi została wykonana z aluminium, dzięki czemu przy tak dużym zasięgu waga wynosi jedynie 19 kg. Równocześnie całość jest solidna i odporna – tak na pył, jak i wodę. W kontekście bezpieczeństwa zaś warto wspomnieć o tarczowym hamulcu z tyłu i bębnowym z przodu oraz kompletnym oświetleniu, które włącza się automatycznie.

Motus Scooty 10 Pro (fot. Motus)

Sprawnie działająca amortyzacja oraz silnik zapewniający płynne przyspieszanie i możliwość pokonywania nachyleń na poziomie 20% – oto kolejne argumenty przemawiające za jej wyborem.

Najważniejsze cechy hulajnogi Motus Scooty 10 Pro:

rozmiar kół: 10 cali,

moc silnika: 600 W (maks. 800 W),

maks. zasięg: 70 km,

czas ładowania: 7,5 godz.,

maks. nachylenie: 20%

hamulce: bębnowy z przodu i tarczowy z tyłu,

amortyzacja: tak,

tempomat: tak,

maks. obciążenie: 120 kg,

waga: 19 kg,

wodoodporność: IP45,

Kamikaze K1 Lite – bardzo dobra hulajnoga do 2000 złotych

Jeżeli zależy Ci na maksymalnie dynamicznej jeździe i możesz przymknąć oko na większą wagę, na Twoim miejscu wybrałbym Kamikaze K1 Lite. To najlepsza hulajnoga elektryczna do 2000 złotych (a przynajmniej jedna z najlepszych).

Silnik o mocy 800 W potrafi błyskawicznie rozpędzić ten pojazd, a dwa tarczowe hamulce zatrzymują go na żądanie. Bardzo szeroki podest i amortyzacja sprężynowa pozytywnie wpływają zaś na komfort jazdy. Nie brakuje też – rzecz jasna – kompletnego oświetlenia.

Kamikaze K1 Lite (fot. Kamikaze)

Jazda na hulajnodze Kamikaze jest więc dynamiczna, komfortowa i bezpieczna – właśnie dlatego model ten wydaje mi się optymalnym wyborem do 2000 złotych. Zdaję sobie jednak sprawę, że duża waga może zniechęcać i nie wszystkim też przypadnie do gustu dość… charakterystyczna estetyka.

Najważniejsze cechy hulajnogi Kamikaze K1 Lite:

rozmiar kół: 10 cali,

moc silnika: 800 W,

maks. zasięg: 60 km,

czas ładowania: 8 godz.,

maks. nachylenie: ~20%

hamulce: tarczowy z przodu i tarczowy z tyłu,

amortyzacja: tak,

tempomat: tak,

maks. obciążenie: 120 kg,

waga: 25 kg,

wodoodporność: IP45,

A jaka tania hulajnoga elektryczna dla dziecka?

Jeśli szukasz hulajnogi elektrycznej dla dziecka, spośród tanich modeli pozytywnie wyróżniają się: