Już we wrześniu 2026 roku PKP Intercity poinformowało, że zamierza przetestować internet satelitarny w Pendolino. Państwowa spółka przeszła od słów do czynów i podzieliła się pierwszymi obserwacjami.

PKP Intercity testuje internet satelitarny w Pendolino

Chociaż operatorzy nieustannie uruchamiają kolejne stacje bazowe i modernizują obecnie działające, to wciąż działanie sieci komórkowej w wybranych obszarach pozostawia wiele do życzenia, o czym niejednokrotnie przekonują się również osoby, podróżujące pociągami.

Jako przykład PKP Intercity podaje okolice Opoczna, gdzie występują problemy z jakością połączeń komórkowych. W trakcie testów przewoźnik chce sprawdzić, czy internet satelitarny może być skutecznym remedium na nie. Jak twierdzi, w wyżej wymienionym przypadku systemy monitorowania odnotowały stabilny sygnał satelitarny, dzięki czemu możliwe było korzystanie z internetu bez przerw.

Aktualnie internet satelitarny jest testowany na pokładzie składu

ED250 Pendolino, który został wyposażony w dwa odbiorniki Kymeta Kestrel u5, dostarczone przez firmę ACO Solutions. Dzięki nim możliwe jest korzystanie z usługi Eutelsat OneWeb, która wykorzystuje satelity na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO).

Zastosowano również technologię Peplink, agregującą łącza komórkowe i satelitarne w jednym systemie, który dynamicznie zarządza transmisją danych. Na podstawie analizy w czasie rzeczywistym na bieżąco dobiera odpowiednie źródło transmisji.

Połączenie technologii Peplink, sieci komórkowych oraz łączności satelitarnej pozwala stworzyć rozwiązanie prawdziwie odporne na dynamicznie zmieniające się warunki na szlaku kolejowym, w tym zmienną dostępność i jakość usług poszczególnych operatorów. Filip Moes, Dyrektor sprzedaży ACO Solutions

Pasażerowie są zadowoleni, że jest dostępny internet satelitarny w Pendolino PKP Intercity

Możliwość korzystania z internetu w podróży bez przerw jest oczekiwanym przez pasażerów udogodnieniem, ponieważ – jak powiedziała Joanna Siecińska, członek zarządu PKP Intercity ds. finansowych i rozwoju biznesu, coraz częściej podróż jest okazją do pracy, uczestniczenia w spotkaniach online czy korzystania z rozrywki, a wszystkie te aktywności wymagają odpowiedniej jakości połączenia internetowego.

Potwierdzają to fakty, ponieważ z pierwszych obserwacji wynika, że przed rozpoczęciem testów pociągi Pendolino, które realizowały dziennie dwa lub trzy kursy, zużywały średnio od 300 do 400 GB danych na dobę. W składzie, w którym udostępniono internet satelitarny, średnie dzienne zużycie wynosi natomiast od 500 do 700 GB i średnio korzysta z niego od 150 do 200 użytkowników.

PKP Intercity zamierza kontynuować testy internetu satelitarnego w Pendolino do końca lutego 2027 roku.