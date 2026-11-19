Jeśli zastanawiasz się nad zakupem kamery 360º, kamery sportowej lub sprzętu do nagrywania vlogów, to teraz szczególnie warto przejrzeć ofertę Insta360. Z okazji Black Friday 2026 wystartowały ciekawe promocje na wybrane modele urządzeń.
Promocje na Black Friday 2026 – te kamery Insta360 są teraz tańsze
Promocje Insta360 z okazji Black Friday 2026 wystartowały w wybranych kanałach sprzedaży i potrwają do 1 grudnia 2026 roku. Jedną z kamer oferowanych w niższej cenie jest model Insta360 X6, który zadebiutował w sierpniu 2026 roku. Urządzenie zostało wyposażone w 1-calowy system obrazowania, który umożliwia nagrywanie obrazu w 360º w rozdzielczości 8K przy 50 klatkach na sekundę. Sprzęt może działać na jednym ładowaniu do 140 minut oraz w temperaturze do -20ºC, dzięki czemu może sprawdzić się np. na stokach narciarskich.
Obniżką objęto także model Insta360 Luna Ultra, zaprezentowany w czerwcu 2026 roku, powstały przy współpracy z marką Leica. Urządzenie oferuje odłączany ekran dotykowy i 15-krotny zoom pozwalający na 22,5-krotne powiększenie za pomocą opcjonalnego telekonwerera.
Jak deklaruje firma, tegoroczny Black Friday jest pierwszą okazją, aby zakupić modele Luna Ultra i X6 taniej. Ich ceny promocyjne prezentują się następująco:
- Insta360 X6 Standard Bundle za 2819 złotych (zamiast 3149 złotych),
- Insta360 X6 Essentials Bundle za 3229 złotych (zamiast 3599 złotych),
- Insta360 Luna Ultra Creator Bundle za 3669 złotych (zamiast 4099 złotych).
Insta360 X6 Standard Bundle
Z okazji Black Friday 2026 Insta360 taniej oferuje także:
- Insta360 X5 za 2019 złotych (zamiast 2699 złotych)
- Insta360 X5 Starter Bundle za 2249 złotych (zamiast 2999 złotych)
- Insta360 X4 Air Standard Bundle za 1399 złotych (zamiast 1799 złotych),
- Insta360 Go Ultra Standard Bundle za 1559 złotych (zamiast 1949 złotych),
- Insta360 Go Ultra Creator Bundle za 1719 złotych (zamiast 2149 złotych),
- Insta360 Go 3S 128 GB za 1199 złotych (zamiast 1449 złotych),
- Insta360 Ace Pro 2 Single Battery Bundle za 1569 złotych (zamiast 1848 złotych),
- Insta360 Ace Pro 2 Dual Battery Bundle za 1649 złotych (zamiast 1949 złotych),
- Insta360 Wave za 869 złotych (zamiast 1479 złotych) – jest to najwyższy rabat podczas Black Friday 2026 szacowany przez producenta na 41%.
Ramka do zdjęć Insta360 Toast – co oferuje ta nowość?
Warto przy okazji wspomnieć, że Insta360 wprowadza na rynek kieszonkową nowość o nazwie Toast. Jest to ramka do zdjęć wyposażona w 3,7-calowy ekran E Ink Spectra 6 o rozdzielczości 720 x 480 pikseli. Sprzęt wyświetla obrazy w sześciu kolorach – czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym, białym oraz czarnym. Panel nie został wyposażony w podświetlenie, co jednak niekoniecznie jest wadą, gdyż wyświetlane zdjęcie ma wyglądać bardziej jak tradycyjne aniżeli elektroniczne.
Insta360 Toast wyposażono w akumulator o pojemności 400 mAh, co według deklaracji producenta ma pozwolić na wyświetlanie zdjęć na jednym ładowaniu nawet do 195 dni. Po rozładowaniu akumulatora w ramce pokazane jest ostatnie wyświetlone zdjęcie. Fotografie można przesyłać do ramki przez aplikację Insta360 lub WeChat w formatach PNG, JPEG lub HEIF. Toast może przechowywać do 30 zdjęć lokalnie lub do 200 w chmurze.
Urządzenie ma wymiary 62,5 x 96 x 5,25 milimetrów, waży 43 gramy i spełnia wymogi klasy odporności na zachlapanie IPX4. Ramka do zdjęć Insta360 Toast zadebiutowała na chińskim rynku, gdzie oferowana jest za 429 juanów (~260 złotych) za jedną sztukę lub za 815 juanów (~490 złotych) przy zakupie dwóch sztuk.