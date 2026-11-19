Jeśli zastanawiasz się nad zakupem kamery 360º, kamery sportowej lub sprzętu do nagrywania vlogów, to teraz szczególnie warto przejrzeć ofertę Insta360. Z okazji Black Friday 2026 wystartowały ciekawe promocje na wybrane modele urządzeń.

Promocje na Black Friday 2026 – te kamery Insta360 są teraz tańsze

Promocje Insta360 z okazji Black Friday 2026 wystartowały w wybranych kanałach sprzedaży i potrwają do 1 grudnia 2026 roku. Jedną z kamer oferowanych w niższej cenie jest model Insta360 X6, który zadebiutował w sierpniu 2026 roku. Urządzenie zostało wyposażone w 1-calowy system obrazowania, który umożliwia nagrywanie obrazu w 360º w rozdzielczości 8K przy 50 klatkach na sekundę. Sprzęt może działać na jednym ładowaniu do 140 minut oraz w temperaturze do -20ºC, dzięki czemu może sprawdzić się np. na stokach narciarskich.

Obniżką objęto także model Insta360 Luna Ultra, zaprezentowany w czerwcu 2026 roku, powstały przy współpracy z marką Leica. Urządzenie oferuje odłączany ekran dotykowy i 15-krotny zoom pozwalający na 22,5-krotne powiększenie za pomocą opcjonalnego telekonwerera.

Jak deklaruje firma, tegoroczny Black Friday jest pierwszą okazją, aby zakupić modele Luna Ultra i X6 taniej. Ich ceny promocyjne prezentują się następująco:

Insta360 X6 Standard Bundle za 2819 złotych (zamiast 3149 złotych),

Insta360 X6 Essentials Bundle za 3229 złotych (zamiast 3599 złotych),

Insta360 Luna Ultra Creator Bundle za 3669 złotych (zamiast 4099 złotych).

Z okazji Black Friday 2026 Insta360 taniej oferuje także:

Insta360 X5 za 2019 złotych (zamiast 2699 złotych)

Insta360 X5 Starter Bundle za 2249 złotych (zamiast 2999 złotych)

Insta360 X4 Air Standard Bundle za 1399 złotych (zamiast 1799 złotych),

Insta360 Go Ultra Standard Bundle za 1559 złotych (zamiast 1949 złotych),

Insta360 Go Ultra Creator Bundle za 1719 złotych (zamiast 2149 złotych),

Insta360 Go 3S 128 GB za 1199 złotych (zamiast 1449 złotych),

Insta360 Ace Pro 2 Single Battery Bundle za 1569 złotych (zamiast 1848 złotych),

Insta360 Ace Pro 2 Dual Battery Bundle za 1649 złotych (zamiast 1949 złotych),

Insta360 Wave za 869 złotych (zamiast 1479 złotych) – jest to najwyższy rabat podczas Black Friday 2026 szacowany przez producenta na 41%.

źródło: Insta360

Ramka do zdjęć Insta360 Toast – co oferuje ta nowość?

Warto przy okazji wspomnieć, że Insta360 wprowadza na rynek kieszonkową nowość o nazwie Toast. Jest to ramka do zdjęć wyposażona w 3,7-calowy ekran E Ink Spectra 6 o rozdzielczości 720 x 480 pikseli. Sprzęt wyświetla obrazy w sześciu kolorach – czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym, białym oraz czarnym. Panel nie został wyposażony w podświetlenie, co jednak niekoniecznie jest wadą, gdyż wyświetlane zdjęcie ma wyglądać bardziej jak tradycyjne aniżeli elektroniczne.

Insta360 Toast wyposażono w akumulator o pojemności 400 mAh, co według deklaracji producenta ma pozwolić na wyświetlanie zdjęć na jednym ładowaniu nawet do 195 dni. Po rozładowaniu akumulatora w ramce pokazane jest ostatnie wyświetlone zdjęcie. Fotografie można przesyłać do ramki przez aplikację Insta360 lub WeChat w formatach PNG, JPEG lub HEIF. Toast może przechowywać do 30 zdjęć lokalnie lub do 200 w chmurze.

Ramka do zdjęć Insta360 Toast | źródło: Insta360

Urządzenie ma wymiary 62,5 x 96 x 5,25 milimetrów, waży 43 gramy i spełnia wymogi klasy odporności na zachlapanie IPX4. Ramka do zdjęć Insta360 Toast zadebiutowała na chińskim rynku, gdzie oferowana jest za 429 juanów (~260 złotych) za jedną sztukę lub za 815 juanów (~490 złotych) przy zakupie dwóch sztuk.