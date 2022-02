Aktualizacja aplikacji mObywatel – a w niej nowy Krajowy Certyfikat COVID

Teraz aplikacja mObywatel będzie jeszcze mocniej związana z eDowodem. Program będzie też domem dla nowego Krajowego Certyfikatu COVID.

Przydatne zmiany w aplikacji mObywatel

Jeśli odpalaliśmy ostatnio aplikację mObywatel, mogły przywitać nas nowe powiadomienia – zwłaszcza, jeśli posiadamy aktywny Unijny Certyfikat COVID. Decyzją Ministerstwa zdrowia zapewne otrzymaliśmy informację, że został skrócony do 270 dni ważności.

Teraz apka mObywatel otrzymała nową wersję – zarówno w wydaniu na smartfony z Androidem (3.1.1), jak i na iPhone’y (2.4.3). Jakimi usprawnieniami może pochwalić się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów? Teraz proces aktywacji mObywatela został skrócony:

Podczas autoryzacji mObywatel wywoła aplikację eDO App, która służy do odczytania warstwy elektronicznej dowodu osobistego. Dotychczas należało zapamiętać kod wyświetlony w mObywatelu, uruchomić eDO App samodzielnie i wpisać kod. eDO App poprosi o wpisanie numeru CAN z dowodu osobistego (aplikacja na życzenie może zapamiętać ten numer), zbliżenie dokumentu do czytnika NFC w smartfonie oraz o podanie kodu PIN eDowodu. Po pozytywny zweryfikowaniu eDowodu osobistego informacja o tym zostanie przekazana do mObywatela.

Cały proces trwa krócej niż przeczytanie powyższej listy.

Krajowy Certyfikat COVID

Nowością w mObywatelu jest możliwość dodania do aplikacji Krajowego Certyfikatu COVID. To dość świeży dokument, który wydawany jest od 1 lutego osobom, które wykonały test antygenowy w kierunku obecności COVID-19. Różni się od Unijnego Certyfikatu COVID tym, że nie wykorzystamy go w podróży zagranicznej. Ważny jest wyłącznie w Polsce.

Krajowy Certyfikat COVID otrzymamy:

11 dnia od otrzymania pozytywnego wyniku testu antygenowego.

Po wykonaniu testu antygenowego, jeśli jego wynik był ujemny.

Jego okres ważności zależny jest od wyniku testu. Będzie on obowiązywał:

180 dni – od otrzymania pozytywnego wyniku testu antygenowego.

48 godzin – od otrzymania negatywnego wyniku testu antygenowego.

Pobranie Krajowego Certyfikatu COVID jest proste. Wystarczy uruchomić sekcję Unijny Certyfikat COVID w aplikacji mObywatel oraz kliknąć w dolnym menu polecenie „Aktualizuj”. Zastąpiła ona przycisk „Odśwież” – zgodnie z sugestią użytkowników.

Czas sprawdzić nowe rozwiązania w praktyce!