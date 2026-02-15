Od dziś możesz złożyć PIT za 2025 rok przez Twój e-PIT. Warto to zrobić jak najszybciej

Po raz kolejny e-Urząd Skarbowy udostępnił wstępnie przygotowanie zeznanie podatkowe za 2025 rok kalendarzowy w usłudze Twój e-PIT. Warto je wysłać jak najszybciej.

Twój e-PIT za 2025 rok kalendarzowy już dostępny

Usługa Twój e-PIT jest dostępna od 2019 roku – po raz pierwszy można było za jej pośrednictwem złożyć rozliczenie podatkowe za 2018 rok kalendarzowy. Od 2025 roku można składać zeznanie podatkowe z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT poprzez aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy.

Aby złożyć rozliczenie podatkowe za 2025 rok przez przeglądarkę internetową, należy wejść na stronę podatki.gov.pl i kliknąć w pasek z napisem Rozlicz się w Twój e-PIT albo bezpośrednio na stronę podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ i kliknąć Rozlicz się w Twój e-PIT.

Następnie trzeba się zalogować za pomocą usługi login.gov.pl (z użyciem profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, bankowości internetowej, e-dowodu lub eID) bądź Twoich danych podatkowych (PESEL lub NIP oraz kwota przychodów).

Po pomyślnym zalogowaniu się należy kliknąć Złóż PIT i wówczas Waszym oczom ukaże się wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe za 2025 rok, przygotowane na podstawie dokumentów, które trafiły do rządowego systemu. Można je zaakceptować lub edytować, jeśli jakiś przychód nie został w nim uwzględniony oraz chcecie dodać ulgi i odliczenia.

Twój e-PIT za 2025 rok (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Twój e-PIT ma uwzględniać zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy i odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Pamiętajcie, że możecie również wskazać organizację, której przekażecie 1,5% Waszego podatku – zostanie on przekazany z należnego podatku, nic nie musicie dopłacać, dlatego warto wskazać jakąś organizację (i ewentualnie cel szczegółowy).

Dla kogo przygotowany jest Twój e-PIT za 2025 rok przez e-Urząd Skarbowy?

W 2026 roku w usłudze Twój e-PIT dostępne są zeznania podatkowe dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także dla przedsiębiorców:

PIT-37 – dla osób, które uzyskały przychody m.in. z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, z emerytur i rent,

PIT-38 – dla osób, które uzyskały przychody kapitałowe,

PIT-28 – dla osób rozliczających przychody z najmu również z działalności gospodarczej i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, opodatkowanej ryczałtem,

PIT-36 – dla osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, również z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych,

PIT-36L – dla osób rozliczających przychody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,

oświadczenia PIT-OP – dla osób, które osiągnęły jedynie przychody z tytułu rent i emerytur na podstawie jednego rozliczenia PIT-40A,

informacje PIT-DZ o danych dzieci uprawniających do skorzystania z ulgi – dla osób, które korzystają z ulgi dla rodzin 4+.

Do kiedy trzeba złożyć Twój e-PIT za 2025 rok w 2026 roku?

Rozliczenie podatkowe za 2025 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2026 roku. Jeżeli nie zrobicie tego osobiście do tej daty, e-Urząd Skarbowy zaakceptuje przygotowany przez niego PIT-37 i PIT-38 za 2025 rok.

Zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L nie będą natomiast automatycznie akceptowane w usłudze Twój e-PIT – podatnik musi je uzupełnić i zaakceptować.

Kiedy zwrot podatku za 2025 rok w 2026 roku?

Osoby, które złożą zeznanie podatkowe za 2025 rok kalendarzowy w usłudze Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w terminie do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy, dlatego zdecydowanie warto jak najszybciej złożyć PIT za 2025 rok przez internet.

W przypadku konieczności zapłacenia podatku, e-Urząd Skarbowy wyświetli numer osobistego mikrorachunku, na który trzeba zrobić przelew. Jeśli taki obowiązek pojawi się u osoby, której rozliczenie podatkowe za 2025 rok zostało zaakceptowane automatycznie 30 kwietnia 2026 roku, otrzyma ona informację o kwocie podatku do zapłaty.