Od dziś możesz rozliczyć PIT. Po raz pierwszy zrobisz to w aplikacji

Sezon rozliczeń PIT właśnie się rozpoczął, a podatnicy mogą już składać swoje deklaracje za 2024 rok. Jak co roku, Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają do korzystania z usługi Twój e-PIT, która pozwala na szybkie i wygodne rozliczenie podatku drogą elektroniczną. W tym roku pojawiły się także nowe udogodnienia, które mają usprawnić cały proces.

Jak rozliczyć PIT online w 2025?

Usługa Twój e-PIT została udostępniona podatnikom już po raz siódmy i wciąż cieszy się dużą popularnością. Od 15 lutego do 30 kwietnia 2025 roku można zweryfikować i zatwierdzić swoje zeznanie podatkowe w systemie e-Urząd Skarbowy. Dostęp do usługi możliwy jest przez stronę internetową oraz po raz pierwszy także poprzez aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy. To oznacza, że podatnicy mogą logować się do systemu nie tylko za pomocą Profilu Zaufanego czy bankowości elektronicznej, ale także z wykorzystaniem danych biometrycznych.

W usłudze Twój e-PIT automatycznie czekają już przygotowane deklaracje PIT, oparte na danych zgromadzonych przez KAS. Wśród dostępnych formularzy znajdują się m.in. PIT-37 (dla osób uzyskujących dochody z umowy o pracę), PIT-38 (dla dochodów kapitałowych) oraz PIT-36 i PIT-36L dla przedsiębiorców. Warto pamiętać, że PIT-37 i PIT-38, jeśli nie zostaną edytowane i zatwierdzone, zostaną automatycznie zaakceptowane przez system 30 kwietnia. Natomiast przedsiębiorcy, rozliczający PIT-36 czy PIT-36L, muszą samodzielnie zatwierdzić swoje zeznanie.

Elektroniczne rozliczenie PIT ma również istotne zalety. Jednym z najważniejszych atutów jest skrócony czas zwrotu nadpłaconego podatku. W przypadku e-PIT zwrot ma nastąpić w ciągu maksymalnie 45 dni, choć w zeszłym roku średni czas oczekiwania wynosił jedynie 15 dni, a w niektórych przypadkach zwrot środków nastąpił nawet w ciągu 24 godzin.

Nowości i ulgi w rozliczeniu za 2024 rok

Nowością w tegorocznych rozliczeniach jest możliwość korzystania z usługi Twój e-PIT bezpośrednio w aplikacji mobilnej, co znacznie ułatwia szybkie składanie deklaracji. Ministerstwo Finansów rekomenduje także aktywowanie usługi e-korespondencji, co może ułatwić kontakt z urzędem skarbowym i dostęp do ważnych dokumentów.

W zeznaniach podatkowych przygotowanych przez KAS automatycznie uwzględnione zostały ulgi, takie jak zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia, ulga dla rodzin 4+, ulga na powrót do kraju czy ulgi dla pracujących seniorów. Warto jednak pamiętać, że niektóre odliczenia, np. związane z darowiznami czy wydatkami na cele rehabilitacyjne, należy samodzielnie wprowadzić w systemie.

Podatnicy, którym z rozliczenia wynika konieczność dopłaty podatku, mogą skorzystać z metod płatności, takich jak przelew online czy BLIK. Od marca i kwietnia w e-Urzędzie Skarbowym pojawi się także możliwość zapłaty podatku kartą płatniczą.

Ci, którzy chcą przekazać 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego, znajdą w usłudze Twój e-PIT domyślnie wpisany numer KRS organizacji, którą wspierali w poprzednim roku. Możliwe jest jednak wybranie innej organizacji.

Ministerstwo Finansów przypomina, że podatnicy mogą składać swoje PIT-y nie tylko online, ale także tradycyjnie w formie papierowej, wysyłając je pocztą lub składając osobiście w urzędzie skarbowym. Jednak wybór e-PIT pozwala na znacznie szybszą obsługę i minimalizację formalności.

Rozliczenie PIT za 2024 rok jest możliwe od 15 lutego do 30 kwietnia 2025 roku, więc warto już teraz zweryfikować swoje dane i zatwierdzić deklarację, aby uniknąć stresu na ostatnią chwilę.