Po prostu przyzwoity tablet. Honor pochwalił się nowym modelem

Do coraz większej oferty tabletów chińskiej marki dołączył właśnie Honor Pad X8b. Można go określić po prostu przyzwoitym sprzętem.

Honor Pad X8b – oto, jak wygląda specyfikacja

Momentami można pogubić się w nazewnictwie stosowanym przez markę Honor. Otóż we wrześniu 2022 roku firma pokazała model Honor Pad X8. Natomiast teraz, bez większego rozgłosu, do sprzedaży został wprowadzony tablet o nazwie Honor Pad X8b. Trudno stwierdzić, czy oba urządzenia są ze sobą w konkretny sposób powiązane, czy raczej mamy do czynienia z niemal różnymi tabletami, mimo tej samej na obudowie.

Zostawmy jednak powyższy temat na inną okazję i przejdźmy do ważniejszych informacji, czyli specyfikacji. Honor Pad X8b wyposażony jest w 11-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, częstotliwości odświeżania 90 Hz i maksymalnej jasności 500 nitów. Sercem jest już kilkuletni procesor Snapdragon 680, któremu towarzyszy 4 GB RAM i 128 GB przestrzeni na dane.

Użytkownik może korzystać z jednego z dwóch aparatów. Ten zlokalizowany z przodu, który najpewniej sprawdzi się w trakcie wideorozmów, ma 5 Mpix. Z tyłu obudowy znalazło się oczko mające też 5 Mpix. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 10100 mAh. Szkoda tylko, że producent nie pochwalił się szczegółami na temat ładowania – wiemy tylko, że ładowanie odbywa się poprzez USB-C.

fot. Honor

Honor Pad X8 to również Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 oraz cztery głośniki. Tablet działa pod kontrolą Androida 16 z nakładką MagicOS 10. Oczywiście należy spodziewać się zestawu rozwiązań, które pozwolą wykorzystać potencjał 11-calowego ekranu. Nie zabrakło funkcji AI i narzędzi kontroli rodzicielskiej.

Wymiary obudowy wynoszą 256,91 x 168,46 x 7,25 mm. Waga to natomiast 496 g. Urządzenie sprawdzi się więc nie tylko w domu, ale także w trakcie podróży czy na uczelni.

Honor Pad X8b – cena i dostępność

Owszem tablet jest tani, bo został wyceniony na 649 riali saudyjskich, czyli równowartość około 613 złotych, ale temat dostępności nie wygląda zbyt przyjemnie. Obecnie Honor Pad X8b sprzedawany jest w Arabii Saudyjskiej i nie wiadomo, na jakie inne rynki może trafić.