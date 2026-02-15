Honor Pad X8b
fot. Honor
Tablety

Po prostu przyzwoity tablet. Honor pochwalił się nowym modelem

Mateusz Budzeń·
Do coraz większej oferty tabletów chińskiej marki dołączył właśnie Honor Pad X8b. Można go określić po prostu przyzwoitym sprzętem.

Honor Pad X8b – oto, jak wygląda specyfikacja

Momentami można pogubić się w nazewnictwie stosowanym przez markę Honor. Otóż we wrześniu 2022 roku firma pokazała model Honor Pad X8. Natomiast teraz, bez większego rozgłosu, do sprzedaży został wprowadzony tablet o nazwie Honor Pad X8b. Trudno stwierdzić, czy oba urządzenia są ze sobą w konkretny sposób powiązane, czy raczej mamy do czynienia z niemal różnymi tabletami, mimo tej samej na obudowie.

Zostawmy jednak powyższy temat na inną okazję i przejdźmy do ważniejszych informacji, czyli specyfikacji. Honor Pad X8b wyposażony jest w 11-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, częstotliwości odświeżania 90 Hz i maksymalnej jasności 500 nitów. Sercem jest już kilkuletni procesor Snapdragon 680, któremu towarzyszy 4 GB RAM i 128 GB przestrzeni na dane.

Użytkownik może korzystać z jednego z dwóch aparatów. Ten zlokalizowany z przodu, który najpewniej sprawdzi się w trakcie wideorozmów, ma 5 Mpix. Z tyłu obudowy znalazło się oczko mające też 5 Mpix. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 10100 mAh. Szkoda tylko, że producent nie pochwalił się szczegółami na temat ładowania – wiemy tylko, że ładowanie odbywa się poprzez USB-C.

Honor Pad X8b
fot. Honor

Honor Pad X8 to również Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 oraz cztery głośniki. Tablet działa pod kontrolą Androida 16 z nakładką MagicOS 10. Oczywiście należy spodziewać się zestawu rozwiązań, które pozwolą wykorzystać potencjał 11-calowego ekranu. Nie zabrakło funkcji AI i narzędzi kontroli rodzicielskiej.

Wymiary obudowy wynoszą 256,91 x 168,46 x 7,25 mm. Waga to natomiast 496 g. Urządzenie sprawdzi się więc nie tylko w domu, ale także w trakcie podróży czy na uczelni.

Honor Pad X8b – cena i dostępność

Owszem tablet jest tani, bo został wyceniony na 649 riali saudyjskich, czyli równowartość około 613 złotych, ale temat dostępności nie wygląda zbyt przyjemnie. Obecnie Honor Pad X8b sprzedawany jest w Arabii Saudyjskiej i nie wiadomo, na jakie inne rynki może trafić.

