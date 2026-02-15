Smartwatche Huawei (znów) wyprzedziły konkurencję. Nowa funkcja jest przełomowa

Na smartwatche Huawei zmierza nowa funkcja, dzięki której system oceni czy możesz chorować na jedno z poważnych schorzeń. Pierwszy zegarek podobno już ma tę opcję.

Nowa funkcja w smartwatchach Huawei to przełom

W 2025 roku niemiecka Federalna Agencja Sieci bacznie przyglądała się wielu smartwatchom dostępnym na rynku. Instytucja w toku licznych inspekcji wykryła, że producenci zegarków twierdzą, iż ich urządzenia oferują znacznie więcej niż w praktyce. Na szczególną uwagę zwrócono w przypadku sprzętów, które rzekomo oferują pomiar zawartości glukozy we krwi. Udowodniono jednak, że obecnie nie ma na rynku smartwatchy, które mogą wiarygodnie zmierzyć ten parametr bez wyposażenia użytkownika w zewnętrzny monitor glikemii.

Teraz Huawei ogłasza nową funkcję, mającą wspierać posiadacza zegarka w nieinwazyjnym monitorowaniu poziomu glukozy we krwi. Co ważne, opcja o nazwie Diabetes Risk Study nie określa wprost wyniku pomiaru cukru, a wykrywa objawy, które mogą sugerować cukrzycę bądź stan przedcukrzycowy.

Sposób działania funkcji został oparty na technologii fotopletyzmografii (PPG) oraz innych czujnikach zastosowanych w zegarkach. System gromadzi pomiary, a następnie analizuje je. Jak twierdzi Notebookcheck, metoda ta prawdopodobnie została oparta na badaniach, które wykazały związek pomiędzy tętnem spoczynkowym a cukrzycą.

Huawei Diabetes Risk Study debiutuje na pierwszych smartwatchach

Aby smartwatch mógł pomóc w ocenie ryzyka zachorowania na cukrzycę, konieczne jest systematyczne noszenie urządzenia minimum od 3 do 14 dni. Gdy sprzęt zbierze potrzebne dane, przenalizuje je i prześle powiadomienie. W zależności od wyniku użytkownik może zobaczyć ocenę ryzyka niską, średnią lub wysoką. Jeśli system wyznaczy kategorię średnią lub wysoką – zaleci konsultację lekarską oraz dalszą diagnostykę.

Huawei pochwalił się nową funkcją na Instagramie. Producent twierdzi, że opcja jest już dostępna na zegarkach Huawei Watch GT 6 Pro. Jednak – jak podkreśla Notebookcheck – na ten moment Diabetes Risk Study nie została ujęta w ostatnim rejestrze zmian. Jak twierdzi źródło, nowe narzędzie może w przyszłości zadebiutować również na innych modelach smartwatchy.