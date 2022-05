Tryb ciemny zniknął z Facebooka na iOS. O co chodzi?

Fani ciemnego motywu w aplikacjach mogli ostatnio natrafić na dość irytujący błąd w aplikacji Facebooka na iOS. Dlaczego tryb ciemny zniknął z serwisu i jak sobie z tym poradzić?

Facebook usunął tryb ciemny ze swojej aplikacji

Gdy w 2019 roku Apple udostępniło ciemny motyw systemu iOS byłem wniebowzięty. Wielu deweloperów aplikacji poszło za ciosem i nareszcie pozwoliło swoim użytkownikom korzystać z interfejsu w kolorach czerni, szarości czy ciemnego granatu. Facebook był jedną z ostatnich aplikacji, która zyskała dark mode na moim smartfonie – właścicielom społecznościówki dodanie ciemnego tła zajęło około rok.

Mimo wszystko, od około dwóch lat praktycznie wszystkie aplikacje, z których korzystam na smartfonie, wykorzystują ciemny motyw, a ja bardzo mocno do niego przywykłem. Tym większe było moje zdziwienie, gdy dwa dni temu otworzyłem Facebooka, a aplikacja… przywitała mnie białym tłem. Myślałem, że po prostu z jakiegoś powodu został on wyłączony i w ciągu kilku sekund przełączę się z powrotem w tryb ciemny, lecz funkcja ta całkowicie zniknęła z ustawień.

Co więcej, okazuje się, że nie jestem sam – wielu użytkowników serwisu na całym świecie zaczęło zgłaszać, że apka dla systemu iOS wygląda tak, jak dwa lata wcześniej i nie ma możliwości, by ją przyciemnić.

Przełącznik dark mode zniknął z ustawień Facebooka, a aplikacja przestała reagować na zmianę motywu systemowego.

Dlaczego tak się stało?

Nie sądzę, by Facebook usunął ciemny motyw w taki sam sposób, jak funkcje oparte na lokalizacji czy jedną z metod odzyskiwania konta. Najprawdopodobniej funkcja ta została dezaktywowana przypadkiem wraz z jedną z regularnie wydawanych aktualizacji.

Niestety, Meta nie zapewnia szczegółowych opisów zmian w App Store ani w żadnym artykule pomocy na stronie serwisu. W związku z tym nie jesteśmy w stanie potwierdzić, co mogło spowodować usunięcie tej funkcjonalności z aplikacji dla iPhone’ów i iPadów.

Niewykluczone, że problem leży po stronie serwerowej – u mnie ciemny motyw wrócił do aplikacji w ciągu kilkunastu godzin, a w międzyczasie do App Store nie zawitała żadna nowa aktualizacja. Jeśli jesteście dotknięci brakiem ciemnego motywu na Facebooku, zalecam poczekanie kilku godzin. W najgorszym przypadku opcja wróci do was w następnej aktualizacji – te pojawiają się co około 5 do 7 dni.

To nie pierwszy raz, gdy taka sytuacja przydarzyła się użytkownikom społecznościówki Marka Zuckerberga. Ostatnim razem stało się to… dokładnie rok temu. Wtedy jasny motyw niespodziewanie wypalił oczy zarówno posiadaczom iPhone’ów, jak i smartfonów z Androidem.