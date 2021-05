Tryb ciemny nagle zniknął z Facebooka. Oto, jak go przywrócić w aplikacji

Masz ustawiony ciemny motyw w całym systemie, a także w wielu aplikacjach, więc nadmiar białego tła nie przeszkadza ci podczas korzystania ze smartfona w ciemniejszych pomieszczeniach. Postanawiasz sprawdzić, co słychać na Facebooku. Uruchamiasz aplikację i Twoje oczy zostają „wypalone”, bowiem tryb ciemny nagle postanowił się wyłączyć. Właśnie takiego problemu doświadczyło ostatnio wielu użytkowników popularnego serwisu społecznościowego.

Naprawdę irytujący problem interfejsu

Facebook, Messenger czy Instagram od dłuższego czasu oferują opcję włączenia ciemnego motywu. Cieszy się on sporą popularnością wśród wielu użytkowników, co nie powinno dziwić. W końcu przejście na ciemną stronę Mocy zapewnia bardziej komfortowe używanie aplikacji w ciemniejszych pomieszczeniach lub po prostu nocą, a także w określonym scenariuszu może mieć pozytywny wpływ na czas pracy smartfona.

Niestety ostatnio równowaga Mocy w głównej aplikacji Facebooka została zakłócona. Jak wynika z licznych skarg użytkowników, zarówno osób korzystających z Androida, jak i iOS, tryb ciemny nagle zniknął. W wielu wypadkach, po uruchomieniu aplikacji ustawiony był jasny motyw, a przełącznik od ciemniejszych kolorów nie był dostępny.

Taki widok zobaczyłem po uruchomieniu aplikacji Facebooka. Tryb ciemny nie był dostępny (fot. Tabletowo.pl)

Najwięcej zgłoszeń problemu pochodzi z 26 maja, ale niewykluczone, że u części osób błąd mógł pojawić się wcześniej. Należy również zaznaczyć, że nie wszyscy użytkownicy mieli z nim styczność. Niektórzy wciąż mogli korzystać z ciemnego motywu, bez jakichkolwiek przerwy.

Błąd nie powinien już występować na urządzeniach z Androidem

Prawdopodobnie skala problemu była dość spora, o czym świadczy szybka reakcja firmy Marka Zuckerberga. Przedstawiciele serwisu społecznościowego poinformowali, że wiedzą o błędzie i starają się jak najszybciej znaleźć rozwiązanie.

Jak informuje serwis Tom’s Guide, powołując się na słowa rzecznika Facebooka, funkcje aplikacji zostały już przywrócone. Oznacza to, że tryb ciemny powinien być ponownie dostępny, przynajmniej w przypadku aplikacji na Androida.

Co ciekawe, wina leży najpewniej po stronie serwera. W związku z tym, niekoniecznie trzeba pobierać aktualizację aplikacji, aczkolwiek jest to zalecane. Jeśli więc wciąż męczysz się z jasnym motywem i nie możesz przejść na ciemną stronę Mocy, to próbę usunięcia błędu zacznij od pobrania najnowszej wersji aplikacji. Kolejny krok to wymuszenie zamknięcia aplikacji i jej ponownie uruchomienie.

Na iOS sytuacja wygląda mniej ciekawie, ale można ręcznie naprawić błąd

Jak już wcześniej wspomniałem, problem z brakiem ciemnego motywu dotknął również właścicieli iPhone’ów. Mieliśmy do czynienia z bardzo podobną sytuacją – tryb ciemny nagle wyparował i nie można go ponownie aktywować w ustawieniach aplikacji.

Ciemny motyw udało się przywrócić na iOS (fot. Tabletowo.pl)

Według TechRadar błąd nie powinien występować w wersji 319.0.0.38.119 (292363515), ale pojawia się w innych wersjach – najnowszej 320.0, a także 318.0 i starszych. Tutaj również należy zaznaczyć, że niekoniecznie dotknął on wszystkich użytkowników.

Facebook nie przygotował jeszcze oficjalnego rozwiązania dla iOS, ale można podjąć próbę ręcznego pozbycia się błędu. W celu przywrócenia ciemnej strony Mocy, należy odinstalować i ponownie zainstalować aplikację.

Jeśli to nie pomoże, to musimy wymusić zamknięcie aplikacji. Kolejnym krokiem jest przejście do ustawień Facebooka (z poziomu ustawień iOS). Teraz pozostaje włączenie dwóch opcji – „Prześlij film HD” przy sekcji „Film” i „Zdjęcia”.

Obie wyżej wymienione pozycje nie wydają się powiązane z ciemnym motywem, ale wykonałem opisane kroki i faktycznie ponownie mogłem włączyć tryb ciemny w aplikacji. Warto dodać, że ciemny motyw niekoniecznie aktywuje się sam. Możliwe, że trzeba będzie go ponownie włączyć z poziomu ustawień aplikacji. W moim przypadku opcja była domyślnie ustawiona na wyłączoną, zamiast w trybie dostosowania się do schematu iOS.