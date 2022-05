Jeśli nadal bujasz się z 10-letnim iPhonem, to wkrótce przestanie Ci działać WhatsApp

Mamy wiadomość dla posiadaczy dziesięcioletnich iPhone’ów, chcących nadal korzystać z WhatsAppa: PORA UCIEKAĆ!

Stare iPhone’y nie kwalifikują się do zabawy

Zarówno systemy operacyjne, jak i przeznaczone dla nich aplikacje, wciąż się rozwijają. Wykorzystują więcej zasobów, potrzebują nowocześniejszych podzespołów, muszą mieć gdzie i na czym działać. Nic dziwnego, że deweloperzy nie są w stanie zapewnić płynnego działania swoich programów na wszystkich dostępnych wersjach oprogramowania. Smutny los czeka na przykład WhatsAppa na starszych iPhone’ach.

WABetaInfo raportuje, że w aplikacji WhatsApp zaczęło pojawiać się powiadomienie, że aplikacja wkrótce przestanie wspierać systemy iOS 10 oraz iOS 11. Oznacza to jedno: smartfony, które nie mogą pobrać nowszych edycji systemu Apple, będą musiały pożegnać się z bezproblemowym działaniem WhatsAppa. Dotyczy to więc iPhone’a 5 oraz iPhone’a 5C, które nie zostały uprawnione do pobrania wyższej wersji systemu Apple.

Zakończenie wsparcia oznacza, że na smartfony ze starszym iOS-em nie będą już wydawane aktualizacje WhatsAppa, nie trafią na nie nowe funkcje, a ogólne działanie zacznie być kłopotliwe. W tym momencie strona wsparcia aplikacji wspomina, że komunikator działa najlepiej na iOS 12 i nowszych wersjach, czyli od iPhone’a 5S „w górę”.

iPhone 5 to już staruszek

Gdyby sięgnąć pamięcią wstecz, okazałoby się, że iPhone 5 debiutował w 2012 roku, a więc ma na karku 10 lat. Niewiele młodszy jest iPhone 5C, którego poznaliśmy jesienią 2013 roku. Nic dziwnego, że Meta bez sentymentu żegna się z powyższymi modelami – to naprawdę wiekowe urządzenia.

Zgodnie z komunikatem WhatsAppa, aplikacja oficjalnie zakończy wspierać iOS 11 dnia 24 października. Osoby, które będą chciały pozostać w kontakcie ze znajomymi i bliskimi, a korzystają ze starszych iPhone’ów, mają więc jeszcze trochę czasu na rozważenie zakupu nowszych modeli.

