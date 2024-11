TOP 10 najlepiej sprzedających się smartfonów. iPhone króluje

W trzecim kwartale 2024 roku iPhone 15 był najchętniej kupowanym smartfonem na świecie. Apple ma powody do zadowolenia, bo to utwierdza nas w przekonaniu o dominacji marki w segmencie premium. Na liście najlepiej sprzedających się modeli znalazły się także inne wersje iPhone’a 15 oraz smartfony Samsunga i Xiaomi. Jak dokładnie wygląda to zestawienie?

iPhone zgarnia całe podium zestawienia

Według danych dotyczących globalnej sprzedaży smartfonów za trzeci kwartał 2024 roku, zebranych przez Counterpoint Research, iPhone 15 był w tym okresie najczęściej wybieranym przez klientów telefonem. W tym zestawieniu tuż za nim uplasowały się modele iPhone 15 Pro Max i iPhone 15 Pro. To nie jest pierwszy raz w historii, gdy w trzecim kwartale roku aż trzy różne modele iPhone’a zajęły czołowe miejsca w rankingu. Warto tutaj przywołać dane analogicznego okresu z 2023 roku. Wówczas pierwsze cztery miejsca zestawienia należały odpowiednio do takich modeli, jak iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro oraz iPhone 13.

Trend, pozwalający Apple na zajmowanie czołowych miejsc, jest szczególnie widoczny na rynkach wschodzących, gdzie gigant z Cupertino, korzystając z programów finansowania oraz ofert wymiany starych urządzeń, skutecznie dociera do nowych grup konsumentów.

Dzięki tej strategii smartfon Apple stał się bardziej dostępny dla wielu klientów, co bezpośrednio przełożyło się na jego zwiększoną sprzedaż. Warto zauważyć, że modele Pro odpowiadały za połowę całkowitej sprzedaży iPhone’ów, co pokazuje, że konsumenci coraz częściej wybierają droższe wersje.

Gdzie podział się Samsung?

Samsungowi nie udało się co prawda wkroczyć na czołowe miejsca tego zestawienia, ale południowokoreański producent może mieć powody do zadowolenia, ponieważ zajął aż pięć miejsc na liście TOP 10.

Dodatkowo najnowszy flagowy model, czyli Samsung Galaxy S24, znalazł się na liście najlepiej sprzedających się urządzeń trzeci kwartał z rzędu. Firma przygotowująca raport podkreśla, że sukces ten wynika między innymi z zaawansowanych funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które Samsung intensywnie promuje, reklamując swoje smartfony. Dodatkowo, po raz pierwszy od 2018 roku model z serii Galaxy S wszedł do rankingu w trzecim kwartale roku, co potwierdza rosnącą popularność flagowych urządzeń Samsunga w segmencie premium.

źródło: Counertpoint Research

W zestawieniu znalazły się także cztery modele z serii Galaxy A. Są to Galaxy A15 4G, Galaxy A15 5G, Galaxy A35 5G i Galaxy A05, które zajmują – odpowiednio – od 4 do 7 miejsca. Te budżetowe i średniej klasy smartfony są szczególnie popularne na rynkach o większej konkurencji cenowej, takich jak Indie czy kraje Ameryki Łacińskiej. Xiaomi z kolei uplasowało się na 9. miejscu listy, dzięki modelowi Redmi 13C, który wyróżnia się w swojej klasie cenowej i zdobywa popularność, szczególnie w „biedniejszych” rynkach, oferując dobre parametry w przystępnej cenie.

Może ktoś z Was w zeszłym kwartale przyczynił się do sukcesu, któregoś ze smartfonów znajdujących się w zestawieniu? Na jaki model postawiliście?