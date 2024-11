Mova ma nowe roboty sprzątające. Jeden to potwór z ogromną mocą ssania!

Dwa nowe roboty sprzątające marki Mova debiutują na rynku. Jeden z nich to prawdziwy mocarz – oferuje moc ssania na poziomie 13000 Paskali. Poza tym otrzymał zaawansowaną stację dokującą, która sprawi, że zapomnisz o sprzątaniu na wiele dni.

Mova to marka stworzona przez Dreame Technology, która zadebiutowała w Polsce w sierpniu 2024 roku. Producent uzupełnia portfolio o dwa kolejne roboty sprzątające. Jeden z nich obsługuje ogromną moc ssania. Mowa tutaj o flagowym modelu Mova P10 Pro Ultra. Jakie jeszcze funkcje wyróżniają go na rynku?

Mova P10 Pro Ultra (źródło: Mova)

Mova P10 Pro Ultra – funkcjonalność i technologia

Flagowy Mova P10 Pro Ultra oferuje moc ssania na poziomie 13 tysięcy Paskali, która dodatkowo wspomagana jest technologią Vormax. Dzięki pięciostopniowej regulacji mocy urządzenie automatycznie dostosowuje swoje parametry pracy do powierzchni, którą aktualnie sprząta oraz rodzaju wykrytych zabrudzeń. System przeprowadza analizę RGB, mętności i chromatyczności, aby precyzyjnie stwierdzić typ oraz intensywność brudu. Mova P10 Pro Ultra korzysta też z 32-poziomowej regulacji wilgotności mopa.

Nowy flagowy robot oferuje również zaawansowany system nawigacji, który opracowany został w oparciu o technologię LDS z wykorzystaniem światła strukturalnego 3D oraz kamer RGB i dodatkowym oświetleniem LED. Sztuczna inteligencja zajmie się rozpoznawaniem obiektów, jakie maszyna napotka na swojej drodze. Dzięki temu urządzenie ominie porzucone zabawki, buty czy inne pozostawione na podłodze rzeczy. Automatyczny odkurzacz pokona przewyższenia o wysokości do 22 milimetrów. Z kolei model P10 Ultra odnajduje się w domowej przestrzeni z pomocą systemu 3D Structured Light i pokona 20-milimetrowe przeszkody czy progi.

Obie maszyny mopują z wykorzystaniem technologii MopExtend. Podstawą jej działania jest wysuwana nakładka mopująca, która dociera do trudno dostępnych miejsc, czyli np. pod meble, w rogi pomieszczenia czy powierzchnie wzdłuż ścian. Model Mova P10 Pro Ultra otrzymał również dodatkową, wysuwaną szczotkę boczną, zgarniającą zabrudzenia. Nakładki mopujące w obu urządzenia automatycznie unoszą się, gdy wykryją dywan, aby go nie zamoczyć. W modelu z dopiskiem Ultra dodatkowo unosi się też szczotka główna.

Stacja dokująca P10 Pro Ultra (źródło: Mova)

Ta stacja dokująca Mova wyręczy Cię w „brudnej robocie”

Ważnym elementem nowego, flagowego robota jest również zaawansowana stacja dokująca, która może stać się częścią domowej instalacji. Urządzenie można podłączyć do domowych przewodów wodnych i kanalizacyjnych, dzięki czemu ręczne napełnianie i opróżnianie zbiorników na wodę staje się przeszłością. Poza tym stacja automatycznie dodaje do czystej wody odpowiednią ilość detergentu oraz opróżnia zbiornik na kurz do worka o pojemności 3,2 litra. Według producenta worek ten wystarczy na nawet 75 dni. Kolejną zaletą stacji jest moduł czyszczenia mopów, który pierze je w 70 stopniach Celsjusza i suszy gorącym powietrzem.

Mova P10 Pro Ultra (źródło: Mova)

Roboty sprzątające Mova P10 Pro i Mova P10 Pro Ultra – dostępność i cena

Mova P10 Pro Ultra został wyceniony na 3479 złotych, z kolei sugerowana cena modelu P10 Pro wynosi 3049 złotych. Urządzenia zadebiutują na polskim rynku pod koniec listopada 2024 roku. Jak zaznacza producent – roboty na początku pojawią się w sieci RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro, al.to i na platformie Allegro.