Samsung zrobi to co Apple, ale będzie hojniejszy

Samsung niejednokrotnie „zainspirował się” urządzeniami i rozwiązaniami Apple, i zapowiada się na to, że znów może to zrobić. Koreańczycy ponownie chcą jednak być hojniejsi niż Amerykanie.

Samsung Galaxy S25 Slim zaoferuje więcej niż iPhone 17 Slim (iPhone Air)

W minionym miesiącu pojawiły się informacje, że Koreańczycy pracują nad „odchudzeniem” smartfona Galaxy S25 FE. Od razu nasunęły się skojarzenia z iPhone’em 17 Slim, który może finalnie zadebiutować na rynku jako iPhone Air i również ma wyróżniać się niespotykaną wcześniej w smartfonach Apple smukłością.

Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że smukłym Galaxy, o którym mowa, nie będzie Galaxy S25 FE, tylko Galaxy S25 Slim. Jego istnienie potwierdził renomowany informator, Ice Universe, który przy okazji zdradził interesujący szczegół dotyczący specyfikacji urządzenia.

Otóż twierdzi on, że model z dopiskiem „Slim” jest wyposażony w aparat „Ultra”, co wskazuje, że Koreańczycy przewidzieli dla niego sensor z matrycą o rozdzielczości 200 Mpix, podobnie jak w Galaxy S25 Ultra i Galaxy Z Fold Special Edition. iPhone 17 Slim a.k.a. iPhone Air prawdopodobnie natomiast otrzyma 48 Mpix aparat.

I będzie to jedyny aparat, jaki znajdzie się na tyle iPhone’a. Samsung z pewnością nie ograniczy się tylko do jednego – można się spodziewać jeszcze przynajmniej ultraszerokokątnego. Teleobiektywu już niekoniecznie z uwagi na mniej miejsca, aczkolwiek może zastąpić go zoom matrycowy („jakości optycznej”) w aparacie głównym. Podobne rozwiązanie stosuje też Apple w iPhone 16 i 16 Plus oraz m.in. Google w Pixel 9.

Kiedy zadebiutuje smartfon Samsung Galaxy S25 Slim?

Serwis SmartPrix odnalazł w bazie IMEI smartfon z numerem modelu SM-S937U. Wskazuje to, że należy on do serii S i jest wyżej pozycjonowany niż Galaxy S25+ (SM-S936) oraz niżej niż Galaxy S25 Ultra (SM-S938). Na pewno nie jest to Galaxy S25 FE, ponieważ Galaxy S24 FE nosi numer SM-S721.

Litera „U” w numerze modelu informuje o przeznaczeniu na rynek amerykański, ale można się spodziewać, że smartfon będzie sprzedawany również w innych krajach. Nie zadebiutuje jednak wraz z Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra – jego premiery mamy spodziewać się dopiero w drugim kwartale 2025 roku, czyli w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca.

Koreańczycy wyraźnie zatem chcą wyprzedzić swojego największego konkurenta z siedzibą w Cupertino. Jednocześnie do premiery wciąż pozostaje wystarczająco dużo czasu, aby w sieci zdążyły jeszcze pojawić się kolejne informacje na temat specyfikacji Galaxy S25 Slim oraz jego ceny.

W przypadku iPhone’a 17 Slim (iPhone’a Air) mówi się, że będzie to najdroższy iPhone, który zadebiutuje we wrześniu 2025 roku. Czy Samsung również zażyczy sobie za model z dopiskiem „Slim” więcej niż za Galaxy S25 Ultra – dowiemy się tego (zapewne) prędzej niż później.