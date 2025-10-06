Komputer działa za wolno? Winne mogą być te funkcje

Jeśli Twój komputer z Windowsem działa zbyt wolno, Microsoft daje aż 10 sposobów, aby spróbować go przyspieszyć. Winne mogą być niektóre domyślnie włączone funkcje systemu.

Microsoft radzi, jak przyspieszyć komputer z Windowsem

Microsoft opublikował listę porad dotyczących zwiększania wydajności komputera z systemem Windows 11 i Windows 10. Według przedsiębiorstwa użytkownicy komputerów z tymi systemami mają aż dziesięć sposobów na to, aby przyspieszyć działanie swoich urządzeń.

Podstawą płynnego, stabilnego i bezpiecznego działania urządzeń, takich jak smartfon, tablet czy komputer, jest ich regularne aktualizowanie. W ubiegłym tygodniu Microsoft ruszył z udostępnianiem systemu Windows 11 w wersji 25H2. Aktualizacja powinna zająć zaledwie kilka minut, a obejmuje rozwiązania optymalizacyjne, łatki bezpieczeństwa oraz pozbywa się przestarzałych elementów.

Ponadto Microsoft twierdzi, że urządzenie przyspieszy po ponownym jego uruchomieniu i otwarciu jedynie tych aplikacji, które są Ci aktualnie potrzebne, a także włączeniu funkcji ReadyBoost, odpowiedzialnej za zwiększenie wydajności komputera bez konieczności jego otwierania i dodawania pamięci RAM. Użytkownik powinien również upewnić się, że system zarządza wielkością pliku stronicowania oraz zweryfikować, czy na dysku jest wystarczająco dużo miejsca.

Jedną z metod przyspieszenia działania komputera z Windowsem jest też wyłączenie automatycznego uruchamiania niepotrzebnych programów i ich działania w tle. Przyczyną spowolnienia mogą być również wirusy i złośliwe oprogramowanie, a także ostatnio wprowadzone zmiany na komputerze. Poprzednie ustawienia można przywrócić, stosując punkt przywracania systemu.

Te funkcje Windowsa sprawiają, że Twój komputer działa wolniej

Wśród porad Microsoftu znalazło się również miejsce na synchronizację usługi OneDrive. Przedsiębiorstwo przyznaje, iż domyślnie włączony proces synchronizacji może powodować spowolnienie systemu. Firma sugeruje, że użytkownik ma możliwość tymczasowego wstrzymania synchronizacji plików tworzonych na komputerze z usługą OneDrive, aby zweryfikować, czy synchronizacja jest przyczyną spowolnienia.

Przedsiębiorstwo zachęca też do dostosowania wyglądu systemu. Jak zaznaczają twórcy – „Windows 11 zawiera wiele różnych efektów wizualnych, takich jak animacje i efekty z cieniami”. Mimo iż efekty te są lubiane i świetnie wyglądają, w praktyce mogą korzystać z dodatkowych zasobów systemowych i w efekcie spowalniać działanie komputera.