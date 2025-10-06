Ciekawy średniak dociera do Polski. Warto go kupić teraz

Zaprezentowany pod koniec września 2025 roku smartfon Vivo V60 Lite 5G dotarł na polski rynek. Debiutuje u nas w świetnej cenie, a do tego pierwsi nabywcy mogą liczyć na prezent, o ile tylko pospieszą się z zakupem.

Smartfon Vivo V60 Lite 5G to mocny reprezentant średniej półki

Vivo V60 Lite 5G to średniopółkowy smartfon z kilkoma mocnymi atutami. Jednym z największych jest akumulator o pojemności 6500 mAh. Bez trudu powinien wytrzymać dwa dni na jednym ładowaniu, a skoro o nim mowa – smartfon obsługuje szybkie ładowanie z mocą 90 W, dzięki czemu uzupełnianie energii od 0 do 100% zajmować ma zaledwie 52 minuty.

Vivo V60 Lite 5G (fot. Vivo)

Rzućmy okiem na pozostałe wnętrzności. Sercem urządzenia jest przyzwoity procesor MediaTek Dimensity 7360 o częstotliwości taktowania 2,5 GHz. Towarzystwa dotrzymuje mu 8 GB RAM, a na pliki czeka magazyn danych o pojemności 256 GB. W kontekście łączności zaś użytkownicy otrzymują do dyspozycji moduł 5G, dwuzakresowe Wi-Fi, technologię Bluetooth 5.4 oraz NFC.

Z tyłu smartfona zainstalowane zostały dwa aparaty. Główny – z matrycą Sony IMX882 – cechuje się rozdzielczością 50 Mpix i obiektywem z przysłoną f/1.79, niestety bez optycznej stabilizacji obrazu. Drugi sensor ma 8 Mpix i oferuje ultraszerokokątny obiektyw f/2.2. Z przodu natomiast znalazł się 32 Mpix (f/2.45) aparat.

Vivo V60 Lite 5G (fot. Vivo)

Front to jednak przede wszystkim 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2392×1080 pikseli) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Dopełnieniem całości jest pyło- i wodoodporna konstrukcja (w klasie IP65). Urządzenie ma 163,77 mm wysokości, 76,28 mm szerokości i 7,59 mm grubości, a jego waga wynosi 194 gramy.

Ile kosztuje smartfon Vivo V60 Lite 5G w Polsce? Teraz nieco mniej

Smartfon Vivo V60 Lite 5G został wyceniony na 1499 złotych. Od 6 października do 2 listopada 2025 roku trwa jednak promocja i to z kategorii naprawdę zacnych.

Nie dość, że cena została okresowo obniżona do 1299 złotych, to jeszcze w prezencie nabywcy otrzymają słuchawki bezprzewodowe Vivo Buds Air 3 (o wartości 149 złotych). Z oferty można skorzystać w Media Expert – zarówno przez internet, jak i stacjonarnie.