Vivo V60 Lite 5G
Vivo V60 Lite 5G (fot. Vivo)
Smartfony

Ciekawy średniak dociera do Polski. Warto go kupić teraz

Wojciech Kulik·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Ciekawy średniak dociera do Polski. Warto go kupić teraz

Zaprezentowany pod koniec września 2025 roku smartfon Vivo V60 Lite 5G dotarł na polski rynek. Debiutuje u nas w świetnej cenie, a do tego pierwsi nabywcy mogą liczyć na prezent, o ile tylko pospieszą się z zakupem.

Smartfon Vivo V60 Lite 5G to mocny reprezentant średniej półki

Vivo V60 Lite 5G to średniopółkowy smartfon z kilkoma mocnymi atutami. Jednym z największych jest akumulator o pojemności 6500 mAh. Bez trudu powinien wytrzymać dwa dni na jednym ładowaniu, a skoro o nim mowa – smartfon obsługuje szybkie ładowanie z mocą 90 W, dzięki czemu uzupełnianie energii od 0 do 100% zajmować ma zaledwie 52 minuty.

Vivo V60 Lite 5G
Vivo V60 Lite 5G (fot. Vivo)

Rzućmy okiem na pozostałe wnętrzności. Sercem urządzenia jest przyzwoity procesor MediaTek Dimensity 7360 o częstotliwości taktowania 2,5 GHz. Towarzystwa dotrzymuje mu 8 GB RAM, a na pliki czeka magazyn danych o pojemności 256 GB. W kontekście łączności zaś użytkownicy otrzymują do dyspozycji moduł 5G, dwuzakresowe Wi-Fi, technologię Bluetooth 5.4 oraz NFC.

Z tyłu smartfona zainstalowane zostały dwa aparaty. Główny – z matrycą Sony IMX882 – cechuje się rozdzielczością 50 Mpix i obiektywem z przysłoną f/1.79, niestety bez optycznej stabilizacji obrazu. Drugi sensor ma 8 Mpix i oferuje ultraszerokokątny obiektyw f/2.2. Z przodu natomiast znalazł się 32 Mpix (f/2.45) aparat.

Vivo V60 Lite 5G
Vivo V60 Lite 5G
Vivo V60 Lite 5G (fot. Vivo)

Front to jednak przede wszystkim 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2392×1080 pikseli) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Dopełnieniem całości jest pyło- i wodoodporna konstrukcja (w klasie IP65). Urządzenie ma 163,77 mm wysokości, 76,28 mm szerokości i 7,59 mm grubości, a jego waga wynosi 194 gramy.

Zobacz również

Ile kosztuje smartfon Vivo V60 Lite 5G w Polsce? Teraz nieco mniej

Smartfon Vivo V60 Lite 5G został wyceniony na 1499 złotych. Od 6 października do 2 listopada 2025 roku trwa jednak promocja i to z kategorii naprawdę zacnych.

Nie dość, że cena została okresowo obniżona do 1299 złotych, to jeszcze w prezencie nabywcy otrzymają słuchawki bezprzewodowe Vivo Buds Air 3 (o wartości 149 złotych). Z oferty można skorzystać w Media Expert – zarówno przez internet, jak i stacjonarnie.

Gdzie kupić?

Vivo V60 Lite 5G

ok. 1299 zł
(Przybliżona cena z dnia: 6 października 2025)
Media Expert
Zawiera linki afiliacyjne.
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas