To następca mojego telefonu. Zaintrygował mnie

Jak zapewne wiecie, miesiąc temu zmieniłem Pixela na Oppo Find X8 Pro. I choć momentami mam ochotę kupić zaprezentowanego 9 września 2025 roku iPhone’a 17, to jeszcze taka decyzja nie zapadła. Niewykluczone, że zmienię obiekt westchnień, ponieważ kolejny flagowiec Oppo zapowiada się naprawdę intrygująco.

Smartfon Oppo Find X9 Pro zaoferuje inne podejście do aparatu

Gdyby nie to, że Oppo Find X8 Pro daje ciała w kluczowym dla mnie obszarze, nie myślałbym o zmianie telefonu, ponieważ w ujęciu ogólnym to świetny smartfon, który każdego dnia zachwyca mnie coraz bardziej. Zdjęcia z niego to (dla mnie) prawdziwy sztos, jednak jego następca może podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej.

Smartfon Oppo Find X9 Pro ma zostać wyposażony w 50 Mpix aparat główny z sensorem Sony LYT-828 oraz 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i teleobiektyw o budowie peryskopowej z 200 Mpix matrycą. Obok znajdzie się jeszcze 2 Mpix czujnik multispektralny. Co więcej, na przód też trafi 50 Mpix „oczko”.

Oppo Find X9 Pro (źródło: Oppo)

Dla przypomnienia, Oppo Find X8 Pro ma na tyle cztery aparaty o rozdzielczości 50 Mpix każdy, w tym dwa teleobiektywy (jeden z 3x zoomem optycznym i drugi z 6x zoomem optycznym). W nowym modelu Chińczycy postawili na jeden, ale sensor z 200 Mpix (Samsung Isocell HP5) brzmi obiecująco.

Pozostała specyfikacja Oppo Find X9 Pro brzmi nie mniej kusząco

Według przedpremierowych informacji, smartfon Oppo Find X9 Pro otrzyma również 6,78-calowy ekran OLED LTPO o rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz (podobnie jak poprzednik) oraz procesor MediaTek Dimensity 9500 i akumulator o pojemności aż 7000 mAh (Find X8 Pro ma 5910 mAh) z obsługą ładowania przewodowego o mocy 80 W i indukcyjnego o mocy 50 W (bez zmian).

Ponadto jest mowa, że smartfon Oppo Find X9 Pro ma mieć 8,24 mm grubości, ważyć 224 gramy i cechować się odpornością, zgodną z kryteriami klas IP66, IP68 i IP69. Oficjalna premiera w Chinach została zapowiedziana na 16 października 2025 roku.