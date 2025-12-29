Ładne, przyciągające i… wciągające – takie mają być nowe głośniki i soundbary Samsunga

Samsung przedstawił kilka nowych urządzeń audio, które oficjalnie zaprezentuje podczas targów CES 2026. Południowokoreańska marka twierdzi też, że otworzy nowy rozdział w odbiorze dźwięku w całym domu. Planów jest o wiele więcej.

Głośniki i soundbary na 2026 rok – Samsung przedstawił swoje (wielkie) plany

Do oferty Samsunga trafi kilka nowych urządzeń audio. Południowokoreański producent zaanonsował dwa nowe głośniki z Wi-Fi, które mają wspomóc w budowie silniejszego i bardziej zintegrowanego ekosystemu. Ponadto każdy model wyróżni się na rynku estetyką i stylem opartym o koncepcję dot projektanta Erwana Bouroulleca.

Portfolio Samsunga zostanie uzupełnione o model Music Studio 7 (LS70H), oferujący dźwięk przestrzenny w konfiguracji kanałów 3.1.1. Sprzęt ten korzysta z kilku zaawansowanych technologii ulepszających dźwięk, w tym:

Audio Lab Pattern Control – odpowiedzialna za redukcję nakładania się sygnałów, zapewniając czystszy dźwięk,

AI Dynamic Bass Control – zapewniająca głęboki bas i minimalne zniekształcenia,

Hi-Resolution Audio – pozwalająca na przetwarzanie dźwięku do 24 bitów/96 kHz.

Samsung opracował również nieco mniejszy model Music Studio 5 (LS50H). Sprzęt ten wyposażono w 4-calowy głośnik niskotonowy oraz dwa głośniki wysokotonowe.

Głośnik Music Studio (źródło: Samsung)

W 2026 roku Samsung rozszerzy też portfolio soundbarów z serii Q. Najnowszym flagowym modelem będzie HW-Q990H, który zadebiutuje z technologią Sound Elevation. Dzięki niej dialog bohaterów filmu, serialu czy programu zostaje przeniesiony w stronę środka ekranu. Poza tym sprzęt zaoferuje funkcję Auto Volume, utrzymującą stały poziom głośności we wszystkich kanałach. Model ten łączy głośnik główny 7.0.2, głośniki tylne 4.0.2 i subwoofer, obejmujący dwa 8-calowe przetworniki.

Z kolei model HW-QS90H to soundbar All-in-One łączący wydajność z wszechstronnością. Samsung twierdzi, że sprzęt ten można nie tylko umieścić na półce, ale też np. zainstalować na ścianie, bo dzięki wbudowanemu żyroskopowi soundbar automatycznie dostosuje się do kanałów w zależności od położenia i orientacji. Urządzenie oferuje system 7.1.2 i zostało wyposażone w 13 przetworników.

Ponadto południowokoreańska marka zapowiada, że w 2026 roku technologia Q-Symphony zyska jeszcze bardziej adaptacyjne funkcje. Ulepszona zostanie też łączność urządzeń audio poprzez Wi-Fi oraz aplikacja Samsung SmartThings. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Samsung jako pierwszy wdrożył nową wersję standardu inteligentnego domu Matter 1.5.

Nie tylko soundbary – Samsung zapowiada więcej nowości

Podczas targów CES 2026 Samsung planuje zaprezentować również m.in. nową linię monitorów do gier Odyssey z wyświetlaczami 6K i funkcją 3D bez okularów. Sprzęt, dzięki śledzeniu ruchu gałek ocznych w czasie rzeczywistym, ma automatycznie dostosowywać głębię i perspektywę do pozycji gracza bądź widza, zapewniając wrażenie przestrzenności. W ofercie pojawi się też model z częstotliwością odświeżania sięgającą 1040 Hz.

Nowe monitory z serii Odyssey (źródło: Samsung)

W 2026 roku w ofercie Samsunga zadebiutują również nowe telewizory z ekranami opartymi na technologii Micro RGB. Będą produkowane w rozmiarach 55, 65, 75, 85, 100 i 115 cali. Jak twierdzi producent: to kolejny krok w ewolucji, a także nowy standard domowej telewizji o jakości premium.

Firma ma też w planach wprowadzenie aplikacji Zdjęcia Google na telewizorach Samsung AI. Integracja popularnej biblioteki fotografii z dużymi ekranami ma pozwolić na przeglądanie wybranych wspomnień, ale nie tylko. Z czasem użytkownicy zyskają dostęp do szablonów tematycznych opartych na Nano Banana i narzędzi edycyjnych Google DeepMind na bazie AI. Dzięki temu domownicy będą mogli ulepszać swoje zdjęcia na dużym ekranie i m.in. zamieniać ujęcia w filmy.