Tani tablet z LTE i dużym ekranem. Ciekawa propozycja

Marzy Ci się stosunkowo niedrogi tablet, który sprawdzi się w rozmaitych, codziennych zastosowaniach? Taki, na którym pooglądasz seriale, posurfujesz po sieci i spiszesz notatki? Doogee Tab G6+ wydaje się interesującą propozycją, szczególnie jeśli przy tym wszystkim zależy Ci też na łączności komórkowej.

Doogee Tab G6+ to tani tablet, ale potrafi do siebie przekonać

Doogee Tab G6+ reprezentuje kategorię tabletów do 1000 złotych. Jego charakterystyka wskazuje na to, że najlepiej powinien sprawdzić się u studentów i użytkowników poszukujących mobilnego sprzętu do codziennych zastosowań.

Ma 11-calowy wyświetlacz IPS o proporcjach 16:10 i rozdzielczości Full HD+, a częstotliwość jego odświeżania wynosi 90 Hz. To obietnica całkiem komfortowych warunków do pracy, choć niekoniecznie na świeżym powietrzu, bo jasność sięga jedynie 350 nitów.

Jeśli chodzi o wydajność, to sercem tego urządzenia jest procesor Unisoc T7280 o częstotliwości taktowania dochodzącej do 2,2 GHz, a współpracuje z nim 8 GB RAM. Wiele godzin działania powinien natomiast zapewnić akumulator o pojemności 8000 mAh. Maksymalna moc ładowania wynosi zaś 18 W. Obsługiwane jest także ładowanie zwrotne – z mocą 5 W.

Tablet ma też system Android 15 ze zintegrowanym asystentem Gemini oraz pakietem biurowym WPS Office. Sporą przestrzeń na pliki zapewnia 256 GB pamięci masowej, a do robienia zdjęć można wykorzystać aparat 13 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu. Dopełnieniem całości jest modem 4G / LTE z obsługą dwóch kart SIM.

Doogee Tab G6+ (fot. Doogee)

Ile kosztuje tablet Doogee Tab G6+? Cena w złotówkach

Sugerowana cena tabletu Doogee Tab G6+ w konfiguracji 8 GB/256 GB wynosi ~870 złotych, a zakupu można dokonać za pośrednictwem oficjalnej strony producenta. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna, szara i fioletowa.

W przygotowaniu jest również specjalna wersja Doogee Tab G6+ z dopiskiem VIP Edition. To zestaw rozszerzony o rysik, klawiaturę Bluetooth, myszkę bezprzewodową, dodatkową ochronę ekranu oraz etui. Nie poznaliśmy jednak na razie ceny tego wariantu.