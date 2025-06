Świetny smart ring dużo taniej. Mamy dla Was solidny rabat

Szukacie świetnego inteligentnego pierścienia? Teraz jeden z najlepszych modeli kupicie taniej. Producent obdarował nas specjalną zniżką z okazji drugiej rocznicy tego smart ringa.

Oto jeden z najlepszych i najwygodniejszych smart ringów na rynku

Rynek inteligentnych pierścieni nie jest duży, jednak sukcesywnie dołączają do niego kolejne propozycje producentów. W naszym rankingu smart ringów znalazł się m.in. Samsung Galaxy Ring, Amazfit Helio Ring czy Oura Ring czwartej generacji, ale nie tylko. Jednym z wysoko ocenianych smart ringów jest Ultrahuman Ring Air, który teraz kupicie sporo taniej.

Model ten to inteligentny pierścionek o ultralekkiej konstrukcji, wykonanej z węgliku wolframu w połączeniu z żywicą. Ultrahuman Ring Air jest wyjątkowo wygodny, bo został pozbawiony niewygodnych, drażniących wypustek wewnątrz. Masa urządzenia wynosi zaledwie 2,4 do 3,6 grama (w zależności od wybranego rozmiaru), dzięki czemu jest wręcz niewyczuwalny na palcu. Zgodnie z deklaracją producenta Ring Air ma pracować do 6 dni na jednym ładowaniu. Z kolei czas ładowania szacowany jest na około 90 minut.

Ultrahuman Ring Air – specyfikacja i funkcjonalność

Pierścień marki Ultrahuman ukierunkowany został oczywiście na monitorowanie zdrowia. Wśród funkcji znalazła się m.in. szczegółowa analiza snu przeprowadzana w oparciu o monitorowanie efektywności snu, czasu snu i jego poszczególnych faz, a także zmierzoną temperaturę ciała, czas regeneracji czy wykryty poziom spokoju. Ring Air przeprowadza też analizę tętna, tętna spoczynkowego oraz jego zmienności. Ultrahuman Ring Air oferuje również funkcję monitorowania faz cyklu menstruacyjnego.

Ultrahuman Ring Air (źródło: Ultrahuman)

Ponadto smart ring liczy kroki, pokonany dystans czy szacuje spalone kalorie. Ciekawą opcją jest też tzw. „Okno Kofeinowe”. W oparciu o pomiary aplikacja wskazuje, w jakich momentach najlepiej wypić kawę, aby ta zwiększyła produktywność i jednocześnie nie wpłynęła negatywnie na sen. Warto wiedzieć, że model ten jest wodoszczelny do 100 metrów.

Specjalna promocja z okazji drugich urodzin Ultrahuman Ring Air

Ultrahuman Ring Air oferowany jest w dziesięciu rozmiarach – od 5 do 14, a także w pięciu wariantach kolorystycznych: czarnym, matowo-szarym, srebrnym, tytanowym i złotym. Cena tego smart ringa to około 1660-1900 złotych. Teraz jednak, z okazji drugiej rocznicy Ring Air, otrzymaliśmy od producenta specjalny rabat, dzięki któremu zaoszczędzicie około 240 złotych. Wystarczy, że zamówicie swój inteligentny pierścień z tego linku. Opcjonalnie możecie użyć kod rabatowy UHKP15. Promocja obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.