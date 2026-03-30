To będzie mocarz. Nowy smartfon OnePlus na horyzoncie

Jeszcze jesienią 2025 roku na rynku zadebiutował smartfon OnePlus Ace 6. Lada chwila ma do niego dołączyć bardziej wypasiony brat, a najnowszy przeciek pokazuje nam, czego można się po nim spodziewać. Odpowiadając krótko: naprawdę sporej mocy.

Smartfon OnePlus Ace 6 Ultra będzie gamingowym potworem

Jak na gamingowego potwora przystało, smartfon OnePlus Ace 6 Ultra zostanie wyposażony w topowy procesor MediaTek Dimensity 9500. Informator znany jako PandaVeryBald nie podaje jeszcze, ile pamięci będzie towarzyszyć temu chipsetowi, ale przypuszczam, że – tak jak u poprzednika – 12 GB lub 16 GB RAM oraz maksymalnie 1 TB na pliki.

Największy progres w porównaniu do wspomnianego modelu OnePlus Ace 5 Ultra ma być zauważalny w kontekście czasu pracy, a to za sprawą zwiększenia pojemności akumulatora z 6700 mAh do (robiących jeszcze większe wrażenie) 8500 mAh. Można przypuszczać, że moc ładowania zostanie utrzymana na poziomie 100 W.

Poza tym wzrośnie również maksymalna częstotliwość odświeżania ekranu – ze 144 Hz do 165 Hz. Niestety, w przecieku nie pojawiły się żadne informacje na temat pozostałych parametrów wyświetlacza (jak przekątna, rozdzielczość czy jasność). Na pewno jednak będzie to panel typu AMOLED (tak jak u poprzednika, cechującego się 6,83-calowym ekranem o rozdzielczości 2800×1272 piksele i osiągającego 1400 nitów).

OnePlus Ace 5 Ultra Edition (fot. OnePlus/FoneArena)

Nieznane pozostają również inne szczegóły na temat smartfona OnePlus Ace 6 Ultra, jak chociażby system fotograficzny. Seria Ace nie słynie jednak z wybitnych aparatów i nic nie wskazuje na to, by tym razem miało być inaczej. Poprzednik oferował po prostu poprawny sensor 50 Mpix z OIS oraz ultraszerokokątny moduł 8 Mpix na dokładkę.

Premiera smartfona OnePlus Ace 6 Ultra już w kwietniu

Jeśli pogłoski okażą się prawdą, smartfon OnePlus Ace 6 Ultra zostanie zaprezentowany już w kwietniu 2026 roku. Raczej jednak nie ma się co nastawiać na to, że zadebiutuje w Polsce – wszak poprzednicy również omijali nasz kraj.