Publikujesz na TikToku deepfake’i? Uważaj, moderatorzy mają Cię na oku!

Jedna z najszybciej rozwijających się platform społecznościowych, czyli TikTok, musi radzić sobie z użytkownikami łamiącymi jej regulamin. Serwis wprowadza nowe Zasady Społeczności, które mają ułatwić zrozumienie, jakie materiały mogą być publikowane na platformie oraz usprawnić pracę moderatorów treści. Co się zmieni?

Co zmieni się z zasadach TikToka?

TikTok w swoim komunikacie przypomina, że obowiązujące na platformie Zasady Społeczności są podstawą, w oparciu o którą podejmowane są działania i decyzje dotyczące moderowania treści. Serwis podkreśla, że moderacja treści w aplikacji ma na celu „poszanowanie ludzkiej godności, respektowanie praw człowieka, prawa międzynarodowego oraz pozwalają na zachowanie równowagi między wolnością słowa a zapobieganiem rozprzestrzenianiu szkodliwych treści”.

Platforma społecznościowa zapowiedziała, że jej Zasady Społeczności zostaną zaktualizowane. Nie jest to jednak wymysł samego serwisu. W komunikacie możemy przeczytać, że zmiana ta została poprzedzona konsultacjami z ponad 100 organizacjami na całym świecie oraz społecznością TikToka – ma to pomóc w identyfikacji nowych zagrożeń, jakie czyhają na użytkowników na platformie.

Najważniejsze zmiany to:

Zmiana w podejściu do treści tworzonych lub modyfikowanych przez sztuczną inteligencję,

Zaktualizowanie zasad chroniących przed mową nienawiści,

Uszczegółowienie działań moderatorów w zakresie ochrony integralności obywatelskiej i wyborczej, w tym podejścia do kont rządowych, polityków i partii politycznych.

Jak widać, na pierwszym miejscu znalazły się treści tworzone lub modyfikowane przez AI. W szczegółowych zasadach dotyczących tego punktu możemy przeczytać, że TikTok nie będzie akceptować deepfake’ów jeśli nie będą one w odpowiedni sposób oznaczone, tak by nie wprowadzać użytkowników w błąd. Szczególną uwagę platforma zwraca również na wykorzystanie wizerunku „osoby działającej w sektorze publicznym w przypadku wykorzystania jej wizerunku do celów politycznych lub handlowych”.

Dozwolone są za to materiały stworzone za pomocą sztucznej inteligencji, „przedstawiające osobę publiczną w określonych okolicznościach, w tym treści artystyczne lub edukacyjne, takie jak film pokazujący znaną osobę wykonującą popularny taniec na TikToku lub postać historyczną w kontekście historycznym”.

Platforma informuje, że nowe zasady wejdą w życie 21 kwietnia 2023 roku. W najbliższym czasie moderatorzy TikToka mają przejść szkolenia dotyczące nowych zasad. W celu ułatwienia dostępu do nowych wytycznych zostały one zebrane w jednym miejscu. Informacje zostały przejrzysto uporządkowane, zgodnie ze schematem działów tematycznych, zawierając krótkie wyjaśnienia dotyczące zakazu, definicje oraz zakres działań w ramach każdej kategorii.

fot. Kon Zografos / Pixabay

Cztery filary moderacji treści

TikTok podkreśla, że dokonując aktualizacji Zasad Społeczności, dąży do zapewnienia większej przejrzystości obowiązujących przepisów oraz ich egzekwowania. Wirtualne poczucie bezpieczeństwa jest kluczowe, dlatego „serwis ciągle pracuje nad budowaniem bezpiecznego miejsca, w którym użytkownicy z całego świata mogą tworzyć, odkrywać i nawiązywać relacje”.

Moderacja treści TikToka opiera się na czterech filarach:

Usuwaniu treści naruszających regulamin aplikacji.

Ograniczeniach wiekowych w dostępie do treści przeznaczonych dla pełnoletnich (przy jednoczesnym zachowaniu zgodności materiałów z Zasadami Społeczności).

Prezentowaniu w sekcji „Dla Ciebie” wyłącznie treści odpowiednich dla szerszej publiczności.

Udostępnianiu społeczności TikToka narzędzi informacyjnych i zasobów, które pozwalają sprawować kontrolę nad tym, jakie treści chcą oglądać w aplikacji.

W najnowszej aktualizacji Zasad Społeczności TikTok rozszerza swoją strategię egzekwowania zasad obowiązujących na platformie. Znajdują się w niej informacje dotyczące działań podejmowanych przez TikTok wobec kont naruszających Zasady Społeczności, a także wobec użytkowników, którzy zakładają nowe konta w celu obejścia przepisów. Warto przypomnieć, że niedawno serwis wprowadził zasady, przez które użytkownicy mogą również otrzymać punkty karne. Gdy suma tych punktów osiągnie pewną granicę, ich konto zostanie zablokowane.