Tym razem Epic Games ma dla nas nie jeden, a aż dwa prezenty. Firma wraca do swojej tradycji, a w tym tygodniu odbierzemy m.in. World of Warships – Starter Pack: Ishizuchi!

World of Warships – Statek Ishizuchi za darmo w Epic Games

W minionych tygodniach mogliśmy odbierać tylko jedną grę tygodniowo – widać było, że Epica również dotknęła niekorzystna sytuacja ekonomiczna, ale teraz się to zmienia. Od dziś, tj. 23 marca 2023 roku, począwszy od godziny 17:00, będziemy mogli zgarnąć aż dwie rzeczy! Jedną z nich jest World of Warships – Starter Pack: Ishizuchi, czyli pakiet do popularnej gry World of Warships.

Zaczynając swoją przygodę z tym tytułem dzięki Epic Games zostaniesz zaopatrzony w japoński pancernik poziomu IV (Ishizuchi), miejsce w porcie, 11 sztuk kamuflaża „Epik”, a także:

zwykłe ekonomiczne bonusy do wydania w liczbie 11 sztuk, z 4 rodzajów („Kredyty +20%”, „PD statku +100%”, „PD dowódcy +100%” oraz „Bezpłatne PD +300%”),

5 sztuk kontenerów z nagrodami.

Warto jeszcze podkreślić, że z DLC możesz skorzystać tylko w przypadku, gdy grasz z użyciem konta utworzonego w Epic Games Store.

World of Warships – grafika promocyjna

Szachy w Epic Games? Tak!

Drugi tytuł, który da nam Epic Games, jest dość nieoczywisty. W poprzednich tygodniach mogliśmy odebrać różnego rodzaju symulatory oraz Warhammera, a teraz wybór padł na… szachy. Dobrze czytasz – od dziś, od godziny 17:00, będziesz mógł odebrać Chess Ultra!

Dzieło Ripstone zostało wydane w 2017 roku, ale zdecydowanie nie można o nim powiedzieć, że jest to zwykły, nudny tytuł jak wiele szachowych. Tutaj mamy do czynienia z bardzo ładną grafiką w 4K, trybem sieciowym, a także „sztuczną inteligencją na poziomie arcymistrza”, o czym informują nas twórcy tej gry.

Chess Ultra oferuje także pełną obsługę wirtualnej rzeczywistości i – jak możesz obejrzeć na trailerze załączonym powyżej – zapowiedzi twórców nie są słowami rzuconymi na wiatr. Produkcja wygląda bardzo ładnie jak na standardy szachowe i na pewno możesz się świetnie bawić, grając w nią!