Duża zmiana na TikToku. Będziesz musiał zapłacić, żeby obejrzeć te filmy

Jedna z najprężniej rozwijających się platform społecznościowych na świecie, czyli TikTok, nieustannie szuka nowych sposobów monetyzacji treści. Twórcy mogą przyjmować już prezenty od swoich obserwujących, ale teraz portal wprowadza możliwość tworzenia filmów premium. Za dostęp do nich trzeba będzie zapłacić.

Nowości na TikToku

TikTok co jakiś czas udoskonala swoją platformę, wprowadzając do niej kolejne nowości. Niedawno informowaliśmy Was o planach wprowadzenia zmian, które mogą okazać się przydatne zarówno dla twórców, jak i samych użytkowników.

fot. Kon Zografos / Pixabay

Pierwszą z nich ma być możliwość edycji postów. Do tej pory twórca musiał usunąć cały post i wstawić go na nowo, jeśli zapomniał dodać coś istotnego do opisu filmu. Nowa funkcja pozwoli na dokonanie poprawek i zmian w opisie filmów już po ich opublikowaniu. Z kolei wielu użytkowników ucieszyć może testowana przez platformę możliwość automatycznego scrollowania oraz zapisywania filmów bez znaku wodnego TikToka.

Teraz platforma zapowiedziała zmiany, które pomogą twórcom zarobić na udostępnianych przez siebie treściach. Już jakiś czas temu na TikToku pojawiły się Kolekcje. To swego rodzaju playlisty, do których twórca może przyporządkować dodane przez siebie filmy. Nowa funkcja zapowiedziana przez firmę, czyli Series będzie działać właśnie w oparciu o znane już rozwiązanie Kolekcji. Będzie się ono różniło przede wszystkim tym, że aby uzyskać do nich dostęp, użytkownik będzie musiał zapłacić.

@tiktoknewsroom Introducing TikTok Series 🥁 Our new premium feature enables creators to post Collections of up to 80 videos, each up to 20 minutes long 🙌 ♬ original sound – TikTok Newsroom

Ile to będzie kosztować?

Każdy twórca, który zdecyduje się na stworzenie własnej Serii, by odpłatnie udostępnić ją na TikToku, będzie miał możliwość zawrzeć w niej aż 80 materiałów, po maksymalnie 20 minut każdy. Trzeba przyznać, że to dość sporo, bo w sumie daje to twórcom możliwość zamknięcia w jednej serii ponad 26 godzin filmów.

Każdy z twórców będzie mógł sam ustalać stawkę za dostęp, która może wynosić maksymalnie 190 dolarów, czyli równowartość ~845 złotych. Fani będą mogli wykupić dostęp za pośrednictwem bezpośrednich linków znajdujących się w filmie lub na profilu danego twórcy.

Rozwiązanie Series jest obecnie dostępne jedynie dla wybranych twórców. W najbliższych tygodniach ma ono jednak zostać rozszerzone o wszystkich, którzy zgłoszą się do testów nowej funkcji. Nie wiadomo jeszcze, ile procent prowizji platforma będzie pobierała od twórców za publikowane przez nich treści premium.