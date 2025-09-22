Najbliższe dni będą decydujące dla TikToka

Przyszłość TikToka w USA od dawna była niepewna, ale wygląda na to, że kolejnego „bana” nie będzie. Podobno to już ostatnia prosta do podpisania umowy amerykańsko-chińskiej i przejęcia części platformy.

Kilka dni ma dzielić Amerykanów od przejęcia TikToka

Pod koniec czerwca 2025 roku informowaliśmy, że Prezydent USA – Donald Trump – zdradził, że TikTok zostanie wykupiony przez „grupę bardzo bogatych ludzi”. Warto wspomnieć, że platforma w samych Stanach Zjednoczonych gromadzi ponad 170 milionów aktywnych użytkowników.

Mimo to amerykańskie władze od dawna mają zamiar zablokować bądź przejąć ten popularny serwis społecznościowy. Wspomnę, że TikTok został już „zbanowany” w USA, ale tylko na kilkanaście godzin. Powodem tych decyzji jest m.in. ryzyko inwigilacji, która jest zgodna z chińskim prawem, a także możliwości manipulowania treściami kierowanymi do użytkowników z USA.

W zeszłym tygodniu Donald Trump odbył „bardzo produktywną rozmowę” z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Teraz rzeczniczka prasowa Białego Domu – Karoline Leavitt – ogłosiła, że amerykańskie firmy wkrótce zajmą się kontrolowaniem algorytmów TikToka. Co więcej, aż sześć spośród siedmiu miejsc w zarządzie odpowiedzialnym za działanie platformy społecznościowej zajmą amerykańscy przedstawiciele.

Przedstawicielka Białego Domu zaznaczyła: Jesteśmy w 100% przekonani, że umowa została zawarta. Teraz ta umowa musi zostać podpisana, a zespół prezydenta współpracuje ze swoimi chińskimi odpowiednikami, aby to zrobić.

Umowa w sprawie przejęcia TikToka jest już zawarta, ale jeszcze nie podpisana

Jak wspomina Business Insider, Karoline Leavitt twierdzi, iż umowa zostanie prawdopodobnie podpisana już w najbliższych dniach. Co ciekawe, do sprawy nie odniósł się jeszcze żaden chiński przedstawiciel.

Warto wspomnieć, iż za zarządzanie informacjami o danych i prywatności użytkowników TikToka z USA będzie odpowiedzialna firma Oracle z Larrym Ellisonem na czele. Jest to jeden z najbogatszych ludzi na świecie i jednocześnie sojusznik Donalda Trumpa. Z kolei syn Larry’ego Ellisona – David – w ostatnim czasie przejął firmę medialną Paramount, do której należy CBS News. Business Insider zaznacza, iż dzięki temu rodzina Ellison jest jedną z najpotężniejszych w branży medialnej na terenie USA.