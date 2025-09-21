OnePlus 15 ma się cechować dużą wytrzymałością

OnePlus szykuje prawdziwą rewolucję w konstrukcji swoich flagowych smartfonów. Nadchodzący model OnePlus 15 będzie miał ramkę pokrytą ceramiczną powłoką, która – według zapowiedzi – ma być aż cztery razy bardziej wytrzymała od tytanu.

OnePlus wpakuje flagowca w ceramiczną ramkę

Według doniesień znanego informatora Digital Chat Station, środkowa część obudowy OnePlus 15 zostanie pokryta specjalną powłoką ceramiczną. Materiał ten, określany jako „zahartowana ceramika”, ma charakteryzować się wytrzymałością przewyższającą nawet najbardziej zaawansowane elementy z tytanu stosowane w smartfonach Apple i Samsunga. W praktyce oznacza to, że urządzenie powinno być odporne na znacznie większe naprężenia, uderzenia czy upadki.

To jednak nie koniec nowości. OnePlus 15 zerwie z dotychczasową stylistyką marki. Telefon zostanie wyposażony w płaski wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania 165 Hz. Ramki wokół ekranu mają być jeszcze cieńsze niż w zaprezentowanym na początku września iPhonie 17 Pro Max, a całość uzupełni nowy, kwadratowy moduł aparatów.

Paletę kolorystyczną będą tworzyć trzy warianty: Absolute Black, Mist Purple oraz Original Sand Dune. Ten ostatni, utrzymany w pustynnym klimacie i inspirowany filmem „Diuna”, ma być główną wersją mocno promowaną marketingowo.

Najmocniejsze podzespoły i zmiana w fotografii

OnePlus 15 ma być również potężnym urządzeniem pod względem specyfikacji technicznej. Smartfon zostanie wyposażony w Snapdragona 8 Elite Gen 5, który w testach Geekbench uzyskał wyniki na poziomie 3709 punktów w trybie jednordzeniowym i 11000 punktów w wielordzeniowym teście.

Na pokładzie znajdzie się także akumulator o pojemności 7000 mAh z szybkim ładowaniem 120 W, do 16 GB RAM oraz do 1 TB pamięci wewnętrznej. Zmiany nie ominą też fotografii. Jak już wiemy, OnePlus kończy pięcioletnią współpracę z Hasselblad i stawia na autorski system DetailMax Engine.

Choć wcześniejsze doniesienia sugerowały możliwe kompromisy w zakresie teleobiektywu i głównego sensora, firma zapowiada, że nowa technologia pozwoli utrzymać wysoką jakość, zachowując bardziej konkurencyjną cenę urządzenia.

Premiera OnePlus 15 odbędzie się najpierw w Chinach w październiku 2025 roku, a globalny debiut zaplanowano na początek 2026 roku.