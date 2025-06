„Bogaci ludzie” przejmą TikToka. Trump podał termin

Chińska platforma TikTok firmy ByteDance ma zostać sprzedana lub zostanie zbanowana na terenie USA – postępowanie w tej sprawie toczy się od dłuższego czasu. Wygląda jednak na to, że przełom jest już blisko. Trump zdradził, że znaleźli się nabywcy.

Historia TikToka w USA – sprzedaż albo ban

Temat blokady TikToka w USA wraca niczym bumerang. Amerykańska administracja stwierdziła, że ma zamiar przymusić chińską platformę należącą do ByteDance do sprzedaży serwisu społecznościowego niechińskiej firmie. Jeszcze podczas rządów Joe Bidena wyznaczono termin sprzedaży, który minął 4 kwietnia 2025, jednak został on wyznaczony z możliwością przedłużenia o kolejne 90 dni.

Nowy prezydent USA zdecydował się z tej możliwości skorzystać. Jeszcze na początku maja 2025 roku wspominaliśmy, że Donald Trump nie do końca może się zdecydować w kwestii zbanowania TikToka i wydłużył termin sprzedaży o kolejne 75 dni (do 19 czerwca 2025 roku), a później o następne 90 dni. Dostęp do platformy nadal nie został więc zablokowany, a teraz Trump uchylił rąbka tajemnicy w sprawie sprzedaży. Przypomnę tylko, że lista firm, które chciałyby kupić TikToka była niezwykle długa, a jedną z nich był Amazon.

Kiedy TikTok zostanie w końcu sprzedany? Trump ujawnił nowe fakty

W wywiadzie dla Marii Bartiromo Donald Trump zdradził, że TikTok znalazł już nabywcę. Prezydent USA jednak nie ujawnił potencjalnego nabywcy chińskiej platformy, a wspomniał jedynie, iż jest to „grupa bardzo bogatych ludzi”. Co więcej zaznaczył on, że „prawdopodobnie będę potrzebował zgody z Chin i myślę, że prezydent Xi prawdopodobnie to zrobi”. Trump zapowiedział też, że oficjalne ogłoszenie w sprawie sprzedaży „amerykańskiej” części platformy TikTok pojawi się za około dwa tygodnie.

Watch Part 3 of @MariaBartiromo's interview with @POTUS where they discuss the future of tariffs, A.I., TikTok, and green energy pic.twitter.com/B5u5S9iOF2 — SundayMorningFutures (@SundayFutures) June 29, 2025

Przyszłość platformy w USA nadal jest niepewna, choć na terenie tego ogromnego kraju korzysta z niej ponad 170 milionów aktywnych użytkowników. Sam Donald Trump przyznał, że TikTok pomógł mu dotrzeć do młodych wyborców oraz zwyciężyć w wyborach prezydenckich.

Chińska platforma stworzona przez ByteDance ma zostać sprzedana bądź zablokowana w Stanach Zjednoczonych z powodu obaw rządzących o bezpieczeństwo narodowe i ochronę danych użytkowników serwisu. W USA obawiano się nie tylko ryzyka inwigilacji (co jest zgodne z chińskim prawem), ale też m.in. możliwości manipulacji treści kierowanych do amerykańskich użytkowników.