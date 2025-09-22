Xiaomi odmieni filmowe seanse w domu. Pomysł jest taki

Firma Xiaomi wprowadziła na rynek nowy soundbar, który pomimo stosunkowo niewielkich gabarytów zapewniać ma wysoką jakość dźwięku i przekonujące efekty podczas filmowych i serialowych seansów w mieszkaniu.

Nowy soundbar Xiaomi obiecuje wiele

Ten chiński producent słynie z wyjątkowo bezpośrednich nazw swoich produktów i nie inaczej jest w tym przypadku. Nowinka nazywa się Xiaomi TV Speaker 5.1.2, bo też tym właśnie jest – zewnętrznym głośnikiem do telewizora, cechujących się układem kanałów 5.1.2.

System 5.1.2 daje nadzieję na niezłe efekty przestrzenne i mocne basy, przy czym nie mamy tu do czynienia z zewnętrznym subwooferem – niskotonowy głośnik został wbudowany w belkę. Jego moc sięga 120 W, a szczytowa moc całego zestawu to 490 W. Sporo.

Xiaomi TV Speaker 5.1.2 (fot. Xiaomi)

Xiaomi przekonuje w dodatku, że jest w stanie zrobić z tej mocy dobry użytek. Obiecuje wypełnianie salonu bogatym dźwiękiem oraz immerysjne wrażenia o kinowej jakości. Producent przygotował też 6 specjalnych trybów audio: między innym innymi filmowy, muzyczny i gamingowy, ale też nocny (w którym głośność nie przekracza 30 dB).

Jeśli chodzi o konkrety, to wiemy, że soundbar Xiaomi obsługuje technologie Dolby Atmos i DTS:X, a opcje łączności tworzą Bluetooth 5.4 oraz złącza: optyczne, koncentryczne, USB i HDMI z eARC. To ostatnie obsługuje transmisję 4K z VRR do 120 Hz (dynamicznie dostosowywaną częstotliwość odświeżania) i ALLM (automatycznie aktywowany tryb niskich opóźnień w grach).

Xiaomi TV Speaker 5.1.2 (fot. Xiaomi)

Integracja subwoofera z soundbarem oznacza, że nie trzeba dysponować dużą przestrzenią, by w ten sposób poprawić jakość dźwięku z TV. Nie jest to przy tym urządzenie nieprzeciętnie kompaktowe – ma 116 cm szerokości, 12 cm głębokości i 6 cm wysokości. Waży zaś nieco ponad 5 kg.

Ile kosztuje Xiaomi TV Speaker 5.1.2?

Póki co soundbar dostępny jest wyłącznie na rynku chińskim. Został tam wyceniony na 1999 juanów, co po obecnym kursie przekłada się na ~1020 złotych. Nie wiadomo przy tym, czy urządzenie trafi też do Europy, choć można ocenić taki scenariusz jako prawdopodobny.