Indyjski producent smartfonów wchodzi do Europy. Uderza w Samsunga

Pomimo że na początku 2025 roku przedstawiciele Tecno zdementowali doniesienia o wycofaniu się z Europy, od kilkunastu miesięcy marka nie wypuściła w naszej części świata żadnego nowego modelu. Coraz głośniej mówi się też, że OnePlus zniknie ze Starego Kontynentu i są na to nawet konkretne dowody. Okazuje się jednak, że w ich miejsce pojawią się inni producenci. No, a przynajmniej jeden.

Lava – popularny indyjski producent debiutuje w Europie

Lava to największy spośród indyjskich producentów smartfonów i na dobrą sprawę jedyny, który zdołał jakkolwiek zagrozić chińskiej konkurencji – z Xiaomi, Vivo i Realme na czele. Właśnie rozpoczął on działania marketingowe, stanowiące zapowiedź wejścia na rynek europejski, a w pierwszym kroku – do Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania to pierwszy duży rynek poza Indiami, gdzie działać będzie firma Lava, której historia sięga 2009 roku. Z powodzeniem eksportuje również do Nepalu i Bangladeszu. Jej celem jest zostanie prawdziwie globalną marką indyjską – jak określa to dyrektor zarządzający Sunil Raina.

Lava Shark 2 (fot. Lava)

Pomysł na reklamę: uderzyć w Samsunga

Aby wzbudzić zainteresowanie brytyjskich klientów, zespół marketingowy zaczął publikować wpisy w mediach społecznościowych. Na razie pojawiły się dwie grafiki i obie wydają się odnosić do Samsunga, który na Wyspach – podobnie jak w innych częściach świata – cieszy się bardzo dużą popularnością.

Pierwsza przedstawia zbiór ikon, które ewidentnie zdają się pochodzić z ekosystemu Samsunga, a w centralnej części pada hasło, że jest to An interesting choice of apps. Obviously, not yours – interesujący wybór aplikacji, tyle że nie Twój.

Jeszcze bardziej bezpośredni jest drugi baner – z wertykalnym układem aparatów charakterystycznym dla serii Galaxy i podpisem, że kupowaniu nowego nie powinno towarzyszyć poczucie tego samego – Buying new shouldn’t feel so… same, gdzie litery SAM w słowie same są oznaczone czerwonym kolorem – z pewnością nie przez przypadek.

Grafiki reklamowe Lava w Wielkiej Brytanii (źródło: Lava)

Co oferują smartfony Lava?

Lava jest marką, która skupia się przede wszystkim na niskiej i średniej półce. To właśnie atrakcyjna cena jest przeważnie najważniejszym argumentem, jakim próbuje do siebie przekonać.

Najnowszymi propozycjami w jej katalogu są modele Shark 2 i Smart 4 Plus – oba z procesorami Unisoc, 6,75-calowymi ekranami LCD i głównymi aparatami o rozdzielczości 13 Mpix. Niedawno pojawił się też smartfon Lava Blaze Duo 3 z chipsetem MediaTek Dimensity 7060, 6,67-calowym wyświetlaczem AMOLED i aparatem 50 Mpix.

Na razie nie wiadomo jednak, z jakimi konkretnie propozycjami Lava pojawi się w Wielkiej Brytanii.