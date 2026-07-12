Disney+ za 0 złotych. Nowy plan może namieszać na rynku

Disney+ – jak wynika z najnowszych rewelacji – chce wprowadzić darmowy plan. Założenia są ambitne, ale finalny efekt niekoniecznie musi zachwycić.

Darmowy dostęp do Disney+? To możliwe, ale…

Ostatnio, gdy słyszymy o cenach serwisów streamingowych, to zazwyczaj są to kolejne podwyżki. Niewykluczone jednak, że Disney+ niebawem postanowi zastosować zupełnie inne podejście, czyli wprowadzenie nowego, darmowego planu.

Business Insider, powołując się na rewelacje pochodzące od dwóch osób zaznajomionych ze sprawą, donosi, że w zespole Disney+ na popularności zyskuje koncepcja darmowego planu. Szczegóły nie są na ten moment znane, ale prawdopodobnie wybrane treści zostaną udostępnione bez pobierania żadnych opłat. Chociaż pewnie trzeba będzie pogodzić się z koniecznością oglądania reklam.

Adam Smith, dyrektor ds. produktów i technologii, miał podczas jednego z ostatnich spotkań poświęconych streamingowi mówić o darmowym planie. Harmonogram inicjatywy, a także jej zakres, nie został wówczas ujawniony, ale pewne stało się, że trwają prace nad nowym podejściem do zdobywania widzów.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Celem ma być nie tylko rywalizacja z serwisami streamingowymi typu Netflix czy Amazon Prime, ale też rzucenie wyzwania YouTube. Otóż platforma Google w wersji darmowej ma cieszyć się niemałym zainteresowaniem wśród widzów telewizyjnych, a Disney+ też chce zgarnąć kawałek tego tortu.

Oczywiście nowy, darmowy plan może mieć sens, ale muszą być spełnione dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, dostępne w ramach niego treści muszą być atrakcyjne. Niekoniecznie Disney+ powinien wrzucić topowe seriale i filmy, ale jakość dostępnych materiałów powinna być na przyzwoitym poziomie. Po drugie, ewentualnych reklam nie może być zbyt dużo.

Należy nastawić się, że jeśli Disney+ wdroży omawiany pomysł i następnie spotka się on z dużym zainteresowaniem, to podobne rozwiązania pojawiają się u konkurencji. Może czeka nas mała rewolucja na rynku.

Ile Disney+ kosztuje w Polsce w 2026 roku?

Disney+ dostępny jest w dwóch pakietach – Standard i Premium, a także w ramach miesięcznej i rocznej subskrypcji. Ceny w Polsce przedstawiają się następująco:

Standard – 34,99 złotych miesięcznie lub 349,90 złotych rocznie,

Premium – 59,99 złotych miesięcznie lub 599,90 złotych rocznie.

Warto też wiedzieć, co oferują poszczególne pakiety:

Standard – filmy i seriale bez reklam, pobieranie na maks. 10 urządzeń, wideo maks. Full HD 1080p oraz możliwość oglądania na dwóch urządzeniach jednocześnie.

Premium – filmy i seriale bez reklam, pobieranie na maks. 10 urządzeń, wideo maks. 4K UHD i HDR oraz możliwość oglądania na czterech urządzeniach jednocześnie.

Dodam, że ostatnio wykupiłem Disney+ na miesiąc, aby obejrzeć kilkanaście kolejnych odcinków Z Archiwum X i przypomnieć sobie pierwszy sezon serialu The Mandalorian. Po pewnym czasie, gdy miałem już anulować subskrypcję, to otrzymałem propozycję niższej ceny – za kolejny miesiąc z planem Standard zapłacę 20,99 złotych.