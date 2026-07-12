Składany iPhone z mniejszą baterią niż oczekiwano, ale i tak pobije iPhone’a 18 Pro

Pierwszy składany iPhone nie zachwyci akumulatorem, ale nie będzie też źle, przynajmniej jak na standardy Apple.

iPhone Ultra bez wielu tajemnic

Na temat iPhone’a Ultra wiemy już naprawdę dużo. Wypada więc wyjaśnić, że podana nazwa jest jedną z prawdopodobnych, ale nie została jeszcze potwierdzona przez Apple – na ten ruch musimy poczekać do oficjalnej premiery, która odbędzie się jesienią tego roku. Smartfon ma mieć formę rozkładanej książki, czyli będzie podobny do chociażby Samsunga Galaxy Z Fold 7.

We wnętrzu ma pracować procesor Apple A20 Pro, któremu będzie towarzyszyć 12 GB RAM, a za łączność będzie odpowiadał autorski modem Apple C2. Główny aparat ma mieć 48 Mpix, a obok znajdzie się tylko jedno dodatkowe oczko – 48 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Zamiast Face ID trzeba będzie ponownie przyzwyczaić się do czytnika linii papilarnych Touch ID. Grubość obudowy ma wynosić ~9,5 mm po złożeniu, a po rozłożeniu ~4,5 mm.

Wcześniej mogliśmy spotkać się z rewelacjami, które wskazywały na akumulator mający ponad 5000 mAh. Mówiło się nawet o dwóch ogniwach o łącznej pojemności ~5800 mAh. Niestety, prawda może okazać się mniej atrakcyjna, chociaż nie tragiczna.

iPhone Ultra (źródło: fpt.)

Jaki akumulator trafi do składanego iPhone’a?

Digital Chat Station, znany z ujawniania planów producentów smartfonów, tym razem podzielił się nowymi informacjami na temat iPhone’a Ultra. Informator twierdzi, że na pokładzie znajdą się dwa akumulatory – pierwszy o pojemności 1921 mAh i drogi mający 2962 mAh.

Użytkownik łącznie do dyspozycji dostanie smartfon oferujący 4883 mAh, co w połączeniu z iOS powinno zapewnić akceptowalny czas pracy bez ładowarki. Najpewniej większe ogniwo znajdzie się w połówce, która będzie pozbawiona pozostałych, głównych elementów. Jeśli chodzi o moc i czas ładowania, to raczej iPhone Ultra nie będzie niczym wyróżniał się na tle pozostałych smartfonów z Cupertino, co zapowiada słabe wartości.

Wspomniana pojemność akumulatora oznacza, że składany model znajdzie się pomiędzy iPhonem 18 Pro a 18 Pro Max. Wymienione przed chwilą urządzenia mają otrzymać następujące ogniwa:

iPhone 18 Pro – 4056 mAh w UE i 4288 mAh w USA,

iPhone 18 Pro Max – 5235 mAh w UE i 5425 mAh w USA.

Jedno w tym wszystkim jest już niemal pewne – iPhone Ultra nie będzie tanim smartfonem. Dokładna cena nie jest znana, ale spekulacje mówią o wartościach od 2000 do 2500 dolarów za podstawową wersję.