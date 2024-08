TikTok musi wycofać swój produkt z Unii Europejskiej

Program lojalnościowy o nazwie TikTok Lite Rewards zniknie z Unii Europejskiej. Komisja Europejska podjęła decyzję, która zobowiązuje platformę do trwałego wycofania się z udostępniania tego programu. Na czym polegał, gdzie był dostępny i jakie są powody tych działań?

Program lojalnościowy TikTok Lite Rewards bardzo nie spodobał się Unii Europejskiej

TikTok Lite to aplikacja firmy Byte Dance, która została uruchomiona w kwietniu 2024 roku na terenie Francji i Hiszpanii. Po krótkim czasie Komisja Europejska wyraziła jednak spore obawy wobec jej części, a konkretnie dotyczące programu lojalnościowego TikTok Lite Rewards, udostępnionego dla użytkowników w wieku powyżej 18. roku życia, i jeszcze w miesiącu jego uruchomienia wszczęła postępowanie.

Program polegał na zbieraniu punktów za wykonanie określonego zadania. Wśród nich użytkownicy mogli spotkać m.in. oglądanie filmu, polubienie wybranej treści, dodanie twórcy do listy obserwowanych kont czy zapraszanie znajomych do dołączenia do platformy. Powodem zainteresowania się Rewards przez KE był brak szczegółowej i starannej oceny ryzyka oraz brak środków łagodzących to ryzyko. Taka ocena jest koniecznością w przypadku bardzo dużych platform internetowych, co zostało uregulowane w Akcie o usługach cyfrowych (DSA).

Komisja Europejska stwierdziła, że program może stymulować zachowania uzależniające oraz negatywnie wpływać na zdrowie użytkownika, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Postępowanie rozpoczęło się 22 kwietnia 2024 roku, a TikTok po dwóch dniach dobrowolnie zawiesił Rewards na terenie UE. 5 sierpnia 2024 roku władze Unii Europejskiej wydały ostateczną i stanowczą decyzję.

Postanowienia Komisji Europejskiej wobec programu TikTok Lite Rewards

Komisja Europejska zobowiązała chińską firmę do trwałego wycofania Rewards z platformy TikTok Lite. Co więcej, właściciel serwisu został także zobowiązany do nieuruchamiania żadnego innego programu, będącego metodą na ominięcie postanowienia KE i zasad zapisanych w Akcie o usługach cyfrowych.

Jeśli platforma będzie podejmowała próby naruszenia zobowiązań, może zostać ukarana grzywną. Komisja Europejska zaznacza, że postępowanie formalne zostało zamknięte w ciągu 105 dni od otwarcia. Podobne sprawy, w oparciu o naruszenie zasad zawartych w Akcie o usługach cyfrowych, toczą się wobec innych platform, w tym przeciwko AliExpress, X (dawn. Twitter) oraz Meta (właściciela m.in. Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa).