Elon Musk znowu to zrobił. Chip Neuralink w mózgu kolejnego człowieka

Firma Elona Muska, zajmująca się badaniami nad interfejsami mózg-komputer, wszczepiła swój chip do mózgu drugiego pacjenta. To kolejny krok w kierunku rewolucji technologicznej, która ma na celu m.in. umożliwienie ludziom z paraliżem kontrolowanie urządzeń za pomocą myśli. Jakie są dalsze plany ekscentrycznego miliardera?

Pierwszy implant Neuralink

W styczniu 2024 roku Neuralink wszczepił swój pierwszy chip do mózgu człowieka, co było ogromnym przełomem w dziedzinie interfejsów mózg-komputer. Firma otrzymała zgodę od Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) na przeprowadzenie pierwszych badań klinicznych. Pacjent, który otrzymał implant, po operacji czuł się dobrze, a wstępne wyniki wykazały obiecujące rezultaty w detekcji aktywności neuronów.

Pierwszym chętnym był Noland Arbaugh, który opisał zabieg jako „super łatwy”. Musk twierdził wówczas, że pacjent był w stanie poruszać kursorem na ekranie laptopa, zatrzymywać muzykę i grać w gry, takie jak szachy i Civilization VI, używając jedynie swoich myśli. Neuralink skoncentrował się na ocenie bezpieczeństwa implantu oraz związanej z nim robotyki chirurgicznej.

Kolejny pacjent Elona Muska

Musk był gościem podcastu Lexa Fridmana. Podczas jego trwania ogłosił, że Neuralink wszczepił chip do mózgu drugiego pacjenta. Choć firma nie ujawniła szczegółów dotyczących daty operacji ani tożsamości pacjenta, Musk zapewnił, że zabieg przebiegł pomyślnie. Z 1024 elektrod umieszczonych w mózgu działa 400, co według właściciela firmy jest dobrym wynikiem.

Pomimo sukcesu pierwszego zabiegu, Neuralink musiał zmierzyć się z problemami technicznymi. W przypadku Nolanda Arbaugha niektóre z elektrod przestały działać, co wymagało modyfikacji algorytmu, aby zwiększyć czułość implantów. W nowym zabiegu firma planuje umieścić nici implantu głębiej w mózgu pacjenta, by zapobiec ich przesuwaniu.

Neuralink testował wcześniej swoje implanty na zwierzętach, w tym szympansach, co było przedmiotem federalnych śledztw, a także mnóstwa teorii spiskowych o ludziach-cyborgach w niedalekiej przyszłosci. Mimo tych trudności, firma przyciągnęła ponad 1000 ochotników do drugiej serii badań klinicznych. Musk zapowiedział, że do końca 2024 roku Neuralink planuje wszczepić swoje chipy do mózgów nawet ośmiu kolejnych pacjentów.