Motorola RAZR 3 na filmie. Nabieramy na nią ochoty

Wielu ma pewne wspomnienia i sentyment do marki Motorola RAZR. Telefony z klapką, które stanowiły o stylu tego producenta pod koniec ubiegłego wieku, stały się wzorem dla nowoczesnych smartfonów z elastycznym ekranem. Nadchodzi ich kolejne wcielenie.

Reklama

Motorola RAZR 3 w drodze

Choć nie wiemy jeszcze, jak będzie nazywać się nowy składany smartfon Motoroli, jasne jest, że zachowa on markę RAZR. Tak samo wiadome jest, że będzie to trzecie tego typu urządzenie firmy, więc roboczo można nazwać je RAZR 3.

Nie da się ukryć, że sprzęt ten już powstaje. Zresztą producent oficjalnie to potwierdził. Nie tak dawno mieliśmy okazję przyjrzeć się słabej jakości zdjęciom ze „składakiem” Motoroli, a teraz możemy obejrzeć równie słabej jakości film przedstawiający Motorolę RAZR 3.

Przeprojektowany składany smartfon

Motorola poczyniła pewne postępy od czasu zaprezentowania pierwszego składanego modelu RAZR. W najnowszym projekcie najwyraźniej porzucono wydatny „podbródek”, który szpecił front urządzenia. Zmniejszono ramki, a przedni aparat zamiast w notchu nareszcie umieszczono w otworze ekranu.

Zewnętrzna część obudowy także doczeka się modyfikacji. Znajdziemy tam podwójny moduł aparatu oraz wyświetlacz, który za pomocą wyświetlanych powiadomień będzie informował nas, czy warto otwierać klapkę urządzenia. Wydaje się, że oprogramowanie tego elementu jest zbliżone do poprzednich wersji Motoroli RAZR, choć sporo detali może się jeszcze zmienić – wszak mamy do czynienia z nieoficjalnymi materiałami.

Jak wyraźnie widać na wideo, odblokowywanie smartfona będzie możliwe dzięki czytnikowi linii papilarnych umieszczonemu na jednym z boków obudowy. To całkiem wygodne rozwiązanie, zwłaszcza w tego typu konstrukcji.

Motorola RAZR 3 (fot. 91mobiles)

Motorola zapowiedziała, że nowy składaniec firmy będzie wyposażony we flagowe podzespoły, co będzie miłą odmianą względem ostatnich odsłon RAZR. Liczymy na to, że produkt nie zawiedzie, albo że przynajmniej będzie w stanie podąć równorzędną walkę z uznanym Samsungiem Galaxy Z Flip 3 – również cenową.