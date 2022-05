Kingston w końcu zaświeci – nowe pamięci RAM DDR5

Kingston, czyli jeden z największych producentów pamięci komputerowych stale rozbudowuje swoje imperium, dodając do portfolio kolejne propozycje. Firma ma serię pamięci RAM Fury Beast, której moduły najnowszej generacji DDR5 zadebiutowały pod koniec października ubiegłego roku – niedługo po premierze najnowszej platformy Intela. Teraz pamięci Fury Beast DDR5 będą dostępne w wersji RGB, która rozświetli nasze komputery.

Kingston Fury Beast DDR5 RGB – nowe świecące pamięci RAM

Seria Fury Beast DDR4 do dzisiaj cieszy się uznaniem – niedziwne, bowiem moduły są bardzo dobrze wycenione jak na swoje możliwości, a i mamy dwie dostępne wersje – w tym wyposażoną w RGB. Teraz przychodzi czas na ich bezpośredniego następcę, czyli Kingston Fury Beast DDR5 RGB, która cechuje się jeszcze szybszymi zegarami i ładniejszym podświetleniem.

Najnowsze moduły Kingstona trafią na rynek w kilku wersjach DDR5 – o różnych taktowaniach. Podstawową wartością piątej generacji RAM-u to 4800 MT/s, natomiast firma wprowadzi także kości o częstotliwościach 5200 MT/s, 5600 MT/s oraz 6000 MT/s. W zależności od wybranej wersji opóźnienie modułów to CL38 lub CL40.

Fury Beast DDR5 RGB

Naturalną sprawą jest to, że im większa częstotliwość, to i napięcie wzrasta. Dla podstawowego taktowania 4800 MT/s to 1,1 V, ale modele wyższe będą cechować się napięciem 1,25 V lub 1,35 V. Moduły Kingston Fury Beast DDR5 nie zostały pozbawione czipu ECC, który w czasie rzeczywistym poprawia błędy, zapewniając większą stabilność pracy RAM-u.

Pamięci również wspierają technologię Intel XMP 3.0 – mają certyfikaty najpopularniejszych producentów płyt głównych. Fury Beast DDR5 RGB otrzymały nieco przebudowany radiator (oczywiście względem poprzedniej generacji DDR4) oraz system podświetlenia RGB, który według zapewnień producenta ma mieć ulepszone efekty świetlne.

Fury Beast DDR4 i Fury Beast DDR5

Światełkami można sterować przy pomocy oprogramowania Kingston Fury CTRL, a całość jest wspierana technologią Infrared Sync, która ma pozwolić utrzymać efektami w idealnej synchronizacji.

Moduły trafią na rynek w kilku wersjach pojemności – w pojedynczych kościach 8 GB, 16 GB i 32 GB, a także w podwójnych zestawach – 16 GB, 32 GB oraz 64 GB.