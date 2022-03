Mobvoi TicWatch GTH Pro – czujnik kondycji tętnic na twoim nadgarstku

Mobvoi twierdzi, że dysponuje pierwszą opaską fitness, która jest w stanie monitorować stan głównych tętnic użytkownika. Brzmi dość skomplikowanie.

To nie jest smartband z EKG

Smartwatche przyzwyczaiły nas do tego, że z poziomu zegarka da się mierzyć tętno, orientacyjnie określić ciśnienie tętnicze krwi czy nawet przeprowadzić test na kształt badania EKG. Opaski sportowe zwykle są mniej zaawansowane, choć Mobvoi chce udowodnić, że nie zawsze.

Mobvoi TicWatch GHT Pro (fot. Mobvoi)

Mobvoi TicWatch GTH Pro jest smartbandem, który – zgodnie z obietnicami producenta – może długoterminowo testować stan tętnic. Zasadniczo polega to na tym, by odpowiednio interpretować informacje o sile tętna. Takie opracowywanie odczytów z sensora możliwe było dzięki wykorzystaniu efektów dwuletniej współpracy Mobvoi z Cardie X. Ta powstała platforma analityczna Arty Heart Health, która nieinwazyjnie mierzy przepustowość tętnic. Eksperci są zdania, że pomiar ciśnienia z aorty może dawać bardziej miarodajne wyniki niż tradycyjne mierzenie ciśnienia na ramieniu i lepiej rozpoznawać zaburzenia pracy serca.

By wykonać test w Mobvoi TicWatch GTH Pro, należy skorzystać z dwóch optycznych czujników tętna – jeden pobiera dane z nadgarstka, a drugi umieszczony jest z boku opaski. Na podstawie testu, wynik określi ogólny stan serca.

Ponieważ tracker ma śledzić długoterminowe postępy, będzie zalecać konkretne działania – na przykład pielęgnowanie zdrowych nawyków, takich jak umiarkowane ćwiczenia fizyczne czy włączenie do diety suplementów witaminowych.

Mobvoi TicWatch GTH Pro (fot. Mobvoi)

Nie tylko dla serca

Oprócz tego, opaska mierzy także poziom natlenienia krwi tlenem, temperaturę ciała i częstotliwość oddechów. Wypełnia też inne zadania, stawiane przed tego typu urządzeniami – śledzi różne aktywności, wyświetla powiadomienia ze smartfona czy da się ustawić na nim alarm.

Mobvoi TicWatch GTH Pro (fot. Mobvoi)

Bateria wystarczy na 10 dni pracy, a obudowa jest odporna na napór wody do 5 ATM. Wszystko to za 99 dolarów. Jak na opaskę z tyloma funkcjami zdrowotnymi, to całkiem nieźle!