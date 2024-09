Prawie 3 GB aktualizacji dla smartfona. Czego Samsung tam nawrzucał?

Nowa wersja nakładki systemowej One UI pojawia się na kolejnych smartfonach Samsunga – także tych, które debiutowały ponad dwa lata temu. Przygotujcie się na pobranie solidnej paczki danych.

Aktualizacja dla Samsunga Galaxy S22 Ultra

Samsung sukcesywnie udostępnia nowe funkcje nakładki systemowej One UI 6.1.1 kolejnym modelom smartfonów. Te urządzenia, które miały swoją premierę dwa lata temu lub wcześniej, musiały odczekać swoje w kolejce. Wszystko odbywa się jednak zgodnie z planem, który producent sprecyzował jakiś czas temu.

Samsung Galaxy S22 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Informacja o najnowszej aktualizacji pojawiła się na urządzeniu, które jest już z nami 2,5 roku – chodzi o ex-flagowca Galaxy S22 Ultra. Co prawda producent nie informuje o tym, że jest to dokładnie wersja nakładki One UI 6.1.1, ale zawiera ona cały pakiet funkcji dla niej właściwy, włącznie z nowymi opcjami sztucznej inteligencji.

Cała paczka danych to solidne 2,8 GB, więc najbardziej ekonomiczne jest poczekanie z pobraniem jej do momentu znalezienia się w zasięgu sieci Wi-Fi. Oprócz całego zestawu funkcji, wnosi ona także poprawki zabezpieczeń datowane na 1 września 2024 roku.

Co zawiera aktualizacja?

Lista jest nieprzeciętnie długa (klikając w to zdanie możesz ją rozwinąć): Zamień proste szkice w niesamowite obrazy.

Zacznij od prostego rysunku, wybierz swój styl i pozwól, aby Galaxy Al przekształciła go w urzekające dzieło sztuki. Funkcja „Szkic na obraz“ jest dostępna w Samsung Notes, Edytorze zdjęć, Poleceniach wskazywanych, Inteligentnym wyborze i na panelach Edge. Twórz niepowtarzalne portrety.

Dzięki szerokiej gamie stylów portretów generowanych przez sztuczną inteligencję możesz nadać zupełnie nowy wygląd swojemu zdjęciu profilowemu w Kontaktach lub zdjęciu innej osoby, albo użyć Edytora zdjęć, aby wymyślić coś nowego dla dowolnego zdjęcia, na którym widać twarze.

Jeśli chcesz coś napisać, niezależnie od tego, czy jest to SMS, e-mail czy post w mediach społecznościowych, możesz zacząć od wysłania krótkiej prośby lub fragmentu tekstu nowemu Kompozytorowi na Klawiaturze Samsung, a następnie pozwolić Galaxy Al zająć się resztą.

Po prostu rozmawiaj przez telefon i uzyskuj tłumaczenie w czasie rzeczywistym, co pomoże Ci przełamać bariery językowe. Teraz, oprócz aplikacji Samsung Phone, możesz uzyskać tłumaczenie w czasie rzeczywistym w obsługiwanych aplikacjach do połączeń głosowych, takich jak Google Meet i WhatsApp. Aby rozpocząć tłumaczenie, w trakcie połączenia dotknij opcji Tłumacz na żywo na panelu szybkiego dostępu.

Tłumacz całe strony internetowe na swój język. Kiedy tłumaczysz stronę internetową w Samsung Internet, przetłumaczony zostaje cały tekst na tej stronie, niezależnie od tego, czy jest sformatowany jako tekst, czy też jako element obrazu lub zdjęcia.

Słuchaj, niezależnie od tego, w jakim języku się mówi. Nowy tryb Słuchania w Tłumaczu umożliwia tłumaczenie na Twój język komunikacji jednostronnej, np. wykładu lub prezentacji.

Tworzenie notatek w aplikacji Samsung Notes jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, nawet przy użyciu swojego głosu. Możesz teraz transkrybować nagrania głosowe na notatki tekstowe, a potem je redagować, streszczać i dowolnie przekształcać.

Funkcje tłumaczenia i podsumowań programu Asystenta notatek można teraz stosować do plików PDF bez konieczności ich wcześniejszego konwertowania na notatki. Przetłumaczony tekst pojawi się w oryginalnym formacie pliku PDF.

Użyj Asystenta transkrypcji do przekształcania na tekst swoich nagrań ze spotkań, z wykładów, notatek głosowych i innych nagrań. Język Twojego nagrania zostanie teraz automatycznie wykryty, więc możesz pominąć wybór języka i przejść od razu do transkrypcji.

Po utworzeniu transkrypcji w Dyktafonie możesz teraz edytować tekst, aby poprawić błędy, usunąć niepotrzebne części lub dodać coś, czego brakuje. Możesz także edytować samo nagranie audio, usuwając niepotrzebne sekcje.

Nadaj swoim obiektom realistyczny wygląd, stosując wspaniałe efekty jakości kinowej do ludzi i zwierząt na swoich zdjęciach.

Dotknij i przytrzymaj dowolny obiekt na zdjęciu w ruchu, aby go wyciąć, a potem od razu zamień go w animowaną naklejkę lub GIF, który możesz udostępnić innym.

Dotknij i przytrzymaj osobę lub obiekt na dowolnym zdjęciu, aby je wyciąć. Możesz teraz wycinać wiele elementów na raz. Po wycięciu możesz łatwo przekształcić wybrany element na naklejkę lub skopiować i wkleić w innym miejscu.

Czerp inspirację z obserwacji swego stanu zdrowia dzięki nowym wskazówkom dotyczącym dobrego samopoczucia w Samsung Health. Wskazówki dotyczące dobrego samopoczucia dostarczają cennych spostrzeżeń i zachęty, które pomogą Ci osiągać cele zdrowotne.

Nowe informacje dotyczące snu zapewniają bardziej szczegółową i dokładniejszą analizę jakości snu. Twój kompleksowy raport snu zawiera teraz puls, częstość oddechów i czas potrzebny na zaśnięcie po położeniu się.

Połącz ze sobą serię różnych ćwiczeń, aby stworzyć niestandardową rutynę treningową. Możesz ustawić cele dla zestawów, powtórzeń, czasu i innych. Po rozpoczęciu procedury zegarek może automatycznie przejść do następnego ćwiczenia, gdy osiągniesz cel. Możesz opcjonalnie dodać przerwy między ćwiczeniami. Po zakończeniu treningu możesz wyświetlić swoje wyniki dla całej procedury w jednym miejscu.

Uzyskaj więcej przydatnych danych z treningów na rowerze. Usługa Samsung Health umożliwia teraz łączenie się z rowerowymi miernikami mocy zamontowanymi na rowerze. Miernik mocy umożliwia śledzenie progu funkcjonalnego mocy (FTP), co pozwala uzyskać lepszy wgląd w przebieg treningu.

Podejmij szybko działania w oparciu o informacje wyświetlane na ekranie. Kiedy wybierzesz coś na ekranie za pomocą funkcji Inteligentny wybór, otrzymasz sugestie co do działań związanych z Twoim wyborem. Możesz szybko dzwonić pod numery telefonów, lokalizować adresy, poprawiać zdjęcia i nie tylko. Dostęp do inteligentnego wyboru można teraz uzyskać w panelu Apps Edge.

Przełączanie między trybem obrazu w obrazie a podzielonym ekranem jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dotknij i przytrzymaj film odtwarzany w trybie obrazu w obrazie, a następnie przeciągnij go na bok ekranu, gdzie chcesz go odtworzyć.

Teraz łatwiej niż kiedykolwiek znaleźć właściwy folder przy kopiowaniu lub przenoszeniu plików w Moich plikach. Możesz teraz wybrać folder docelowy w wyskakującym oknie, aby łatwo wrócić do oryginalnego folderu po zakończeniu.

Uzyskaj szybszy dostęp do najczęściej używanych plików. Dotknij i przytrzymaj dowolny plik w Moich plikach, a następnie drugą ręką przejdź do Ekranu startowego. Aby utworzyć skrót do tego pliku, upuść go gdziekolwiek na Ekranie startowym.

Zobacz, jak będą wyglądać obrazy, zanim je otworzysz. Miniatury zdjęć i filmów w Moich plikach są teraz wyświetlane w oryginalnych proporcjach.

Szybko i wyraźnie zaznaczaj ważne daty w swoim kalendarzu. Użyj prostego zakreślacza z rysikiem S Pen, aby zaznaczyć ważne daty w kalendarzu w widoku miesiąca. Możesz teraz także wymazywać wyróżnione sekcje bez usuwania innych śladów rysika.

Tryby skonfigurowane w telefonie, takie jak tryb snu, tryb ćwiczeń lub tryb kinowy, mogą teraz automatycznie sterować większą liczbą ustawień zegarka w zależności od tego, co robisz lub gdzie się znajdujesz. Oprócz tarcz zegarka i funkcji „Nie przeszkadzać“, tryby mogą teraz także sterować funkcjami „Always On Display”, „Wybudź uniesieniem nadg.”, „Wybudź dotykiem ekranu“, „Wybudź dotknięciem ramki”, „Tryb dźwięku” i „Alerty rozłączania”. Możesz także użyć procedur do kontrolowania tych działań zegarka.

Kiedy utworzysz procedurę rozpoczynającą się w momencie otrzymania wiadomości lub powiadomienia, masz teraz bardziej precyzyjną kontrolę. Możesz dodać wiele słów kluczowych i zdecydować się na rozpoczęcie procedury po uwzględnieniu w wiadomości lub powiadomieniu wszystkich słów kluczowych lub po uwzględnieniu dowolnego słowa kluczowego.

Zaprojektuj własną kartę profilową ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem, które inni użytkownicy Galaxy będą widzieć, gdy do nich zadzwonisz lub wyświetlą Twoje dane kontaktowe. Możesz także utworzyć karty profili dla innych osób ze swoich kontaktów, aby, gdy do Ciebie zadzwonią, wyświetlały się ich karty.

Szybciej i łatwiej wyszukuj filmy wideo dzięki nowym elementom sterującym w aplikacji Odtwarzacz wideo. Dwukrotnie dotknij prawej strony ekranu, aby przejść do przodu o 5 sekund. Dwukrotnie dotknij lewej strony ekranu, aby cofnąć się o 5 sekund.

Jeśli przesuwanie palcem jest dla Ciebie trudne, możesz ustawić telefon tak, aby odbierał połączenia za jednym dotknięciem przycisku.

Łatwiejsze rozmowy w trybie głośnomówiącym. Jeśli wolisz odbierać połączenia przez głośnik, nowe ustawienie umożliwia domyślne odbieranie wszystkich połączeń przez głośnik zamiast ręcznego przełączania dla każdego połączenia.

Nie daj się zaskakiwać nagłym zmianom pogody. Informacje o pogodzie są teraz automatycznie aktualizowane co najmniej raz na godzinę, aby Twoje prognozy były zawsze aktualne.

Jeśli masz specjalne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, możesz teraz ustawić Automatyczną blokadę na stosowanie maksymalnych ograniczeń, aby uzyskać najwyższy poziom ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i zagrożeniami bezpieczeństwa. Hiperłącza i automatyczne pobieranie załączników w wiadomościach są blokowane, dane o lokalizacji są usuwane podczas udostępniania zdjęć i nie można używać udostępnionych albumów w Galerii.

Teraz możesz otworzyć szybki panel jednym dotknięciem. Masz także większą kontrolę nad przyciskami fizycznymi. Użyj Menu asystenta, aby naciskać i przytrzymywać lub dwukrotnie naciskać przycisk boczny.

Jak widać, to cała moc nowych funkcji! Cieszy, że Samsung cały czas dba o swoje urządzenia i zapewnia ich użytkownikom dostęp do wielu rzeczy, które do tej pory były dostępne tylko dla najnowszych modeli smartfonów. Ostatnia tak duża aktualizacja dla serii Galaxy S22 trafiła na te modele w maju 2024 roku.