Lewandowski wśród najlepszych w FIFA 23

Jak co roku, tak i tym razem im bliżej premiery kolejnej odsłony serii gier „FIFA”, tym EA Sports ujawnia coraz więcej informacji na temat produkcji. Tym razem pokazało oceny kart graczy z czołówki, dzięki czemu wiemy, jaki overall mają Robert Lewandowski, Leo Messi czy Kylian Mbappe.

FIFA 23 coraz bliżej

Premiera FIFA 23 zbliża się wielkimi krokami, gdyż gra zadebiutuje 30 września 2022 roku i jednocześnie będzie ostatnią odsłoną serii z taką nazwą. Wszystko przez to, że EA Sports, producent gry, nie dogadał się w kwestii praw do nazwy „FIFA” z piłkarską federacją zrzeszającą 185 państw. Sportowa produkcja od przyszłego roku ma nazywać się EA Sports FC, ale nie wiadomo, czy do tego czasu to się jeszcze nie zmieni.

FIFA to zdecydowanie najpopularniejszy symulator sportowy. Każdego roku kilka milionów ludzi bawi się w najlepsze (lub też nie, gdyż gra znana jest z tego, że potrafi denerwować) w różnych trybach. Najwięcej osób korzysta oczywiście z FUT, gdzie tworzy swój klub od zera, rozgrywa mecze, kupuje i sprzedaje karty zawodników oraz ustawia swój własny skład. Musi także zadbać o dobre zgranie między graczami i dobranie odpowiednich atrybutów, które pasują do taktyki.

źródło: EA / informacja prasowa

W FUT można rozgrywać spotkania w ramach Division Rivals, Squad Battles, Ligi Weekendowej (najważniejsze rozgrywki) czy Draftów. To jednak nie jedyny tryb, ponieważ przewidziane są także te „offline”, czyli kariera lub po prostu zwykłe, pojedyncze spotkania – kto w końcu nie lubi umówić się z kolegami na napoje i kilka meczów w FIFA?

Robert Lewandowski w gronie najlepszych

Jak co roku, przed premierą kolejnej odsłony serii, fani ekscytują się wiadomościami o ocenie poszczególnych graczy. W poprzednich odsłonach wiele razy najlepsi byli Leo Messi i Cristiano Ronaldo, a tuż za nimi lub na równo m.in. właśnie Robert Lewandowski. Podobnie jest tym razem, gdyż w FIFA 23 nasz rodak jest w gronie zawodników z najwyższym „overallem”, który w jego przypadku wynosi 91. Taki sam mają jeszcze:

Karim Benzema (Real Madryt),

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain),

Kevin De Bruyne (Manchester City),

Lionel Messi (Paris Saint-Germain).

Jak więc widzimy, w FIFA 23 są to same głośne nazwiska i absolutnie najlepsi obecnie zawodnicy na świecie. Duet z PSG robi furorę w Ligue 1, a KDB jest najlepszym pomocnikiem na wyspach. Z kolei francuska gwiazda z Madrytu w poprzednim sezonie niemal w pojedynkę poprowadziła Królewskich do wygrania Ligi Mistrzów. Wyniki sportowe z poprzedniego sezonu mają bardzo duży wpływ na ocenę zawodnika w kolejnej odsłonie gry.

Przy okazji wypuszczania kolejnych kart z overallami znalazły się jednak pewne kontrowersje. Na finalną ocenę składa się sześć statystyk: szybkość, drybling, strzały, obrona, podania, fizyczność. Vinicius Junior, kolejna gwiazda Realu Madryt, otrzymał ocenę na poziomie 86, co jest dość niskim overralem, jak na jego umiejętności i formę, ale większą falę komentarzy w internecie wywołało danie mu tylko 79 na strzały.

źródło: EA

W poprzednim sezonie strzelił ponad 20 goli, co jest świetnym wyczynem jak na skrzydłowego, a w tym ma już strzeloną bramkę w każdym spotkaniu ligowym i w jednym w Lidze Mistrzów. Niewątpliwie na ocenę graczy ma wpływ także medialność i marketing, a o Brazylijczyku nie jest tak głośno, jak np. o Robercie Lewandowskim.

Niewątpliwie jego transfer do Barcelony przyniesie mu wiele różnych wersji kart związanych ze specjalnymi wydarzeniami w grze, które są tworzone w trakcie sezonu (La Liga to o wiele popularniejsze i lepsze rozgrywki niż Bundesliga, a Blaugrana to jeden z największych klubów na świecie). Przykładami innych wersji kart są np. „In Formy” wypuszczane co tydzień, gdzie nagradza się najlepszych zawodników z poprzedniego weekendu. FIFA 23 ma zawierać nowe elementy rozgrywki i ulepszone animacje, co zostało przedstawione na trailerze.

źródło: EA SPORTS FIFA

Dwa duże dodatki do gry

W tym roku wyjątkowo Mistrzostwa Świata w piłkę nożną (FIFA World Cup Qatar 2022) odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Rozpoczną się 20 listopada, a zakończą 18 grudnia. Jest to najważniejsze wydarzenie w świecie sportu w tym roku, więc EA Sports zdecydowało się na zrobienie dedykowanego, darmowego dodatku do FIFA 23. W ramach aktualizacji po premierze będzie można bawić się ulubionymi reprezentacjami. Więcej szczegółów mamy poznać bliżej turnieju.

Podobnie będzie w przypadku FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023. EA Sports stawia także na kobiecą piłkę klubową. Po raz pierwszy w historii już w dniu premiery zagramy kobiecą drużyną w lidze Barclays FA Women’s Super League.

FIFA 23 wyjdzie na Xbox Series X|S, PlayStation 4 i 5, Xbox One, Nintendo Switch oraz PC i Google Stadia.

FIFA 23 do odebrania minutę po północy

Dobrze wiemy, że fani tej serii gier z niecierpliwieniem wyczekują 30 września, żeby móc zagrać w swoją ulubioną produkcję. Dzięki Allegro One Box i akcji „Nocna premiera” FIFA 23 będzie można odebrać już minutę po północy 30 września. Pula gier z etykietą „Nocna premiera” trafi do automatów One Box jeszcze przed premierą, gdzie będzie czekać na odebranie. Przedsprzedaż trwa od 12 do 26 września. Cena na konsole PS5 to 268,99 złotych, na PS4 jest to 231 złotych, na Xbox Series X 278,90 złotych, a na Xbox One 233 złote.

Dedykowany pakiet od Sony

Przepremierowe doniesienia mówią także o tym, że dostępny będzie dedykowany pakiet PlayStation 5 FIFA 23. Sony ma zamiar w zestawie dać konsolę, pada do gry, a także najnowsze dzieło EA Sports. Świadkami takich pakietów byliśmy już przez wiele lat i gościły one na półkach najpopularniejszych sklepów RTV/AGD. Cena ma oscylować w okolicach 699 euro (równowartość ~3290 złotych) za standardowy pakiet i 550 euro (~2590) złotych za grę w wersji cyfrowej.