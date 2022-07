Ukończ Stray za darmo! Bezpłatny tydzień próbny z PlayStation Plus Extra

Wygląda na to, że mam świetne wieści dla wielbicieli kotów. Aby zagrać w Stray, skradankę z milusińskim zwierzęciem w roli głównej, nie trzeba będzie wydać żadnych pieniędzy. To jest, jeśli tylko jesteście gotowi podpiąć kartę płatniczą i pamiętacie by anulować każdą próbną subskrypcję.

Recenzje już są – jest dobrze!

Trudno było się spodziewać, że Stray może zawieść w jakikolwiek sposób. Na powierzchnię wypłynęły pierwsze recenzje następnego wydawnictwa Annapurna Interactive i rzeczywiście – średnia ocen 84/100 punktów w przypadku wersji na PlayStation 5, mówi wręcz sama za siebie. Przygody kotka w cyberpunkowym uniwersum to gratka, jakiej nie mogą przegapić wszyscy subskrybenci PlayStation Plus Extra.

Recenzenci chwalą tytuł za przeniesienie rzeczywistego zachowania kotów na intrygujące mechaniki w grze. Sama rozgrywka wydaje się być też doświadczeniem uspokajającym, a choć skradankowe gamizmy powstrzymują Stray od rozwinięcia pełni skrzydeł, przywiązanie do bohatera oraz ambitna fabuła przeważają szalę na korzyść produkcji od Annapurna Interactive.

Już 19 lipca będziecie mogli się przekonać o tym na własną rękę, nawet jeśli nie subskrybujecie obecnie PlayStation Plus Extra. Sony wystartowało ze specjalną inicjatywą, która pozwala przetestować usługę przez 7 dni, zanim firma pobierze opłatę za wybrany wcześniej wariant i okres. Należy jednak później anulować subskrypcję, aby nie obudzić się ze zbędną transakcją na bankowym koncie.

PlayStation Plus – ekran wyboru subskrypcji. Jak widzicie, wszystko za darmo!

Stray vs As Dusk Falls – pierwszy pojedynek premier

Jak to zwykłem mawiać w domu – przez przypadek, a dobrze! Na naszych oczach wyrósł pierwszy, historyczny pojedynek gier w abonamentach. W pierwszym narożniku stanie Stray, czyli kolejna z starannie wyselekcjonowanych premier od PlayStation. Ta ekipa już raz trafiła dobrze – indycza Kena: Bridge of Spirits otrzymała taki zastrzyk gotówki od Sony, że nawet rok po premierze wygląda jak cukierek. Stray już dotrze do większej liczby graczy – dzięki subskrypcji oraz darmowym siedmiu dniom.

8.5 Ocena

Po drugiej stronie ringu mamy weteranów. As Dusk Falls to produkcja studia INTERIOR/NIGHT, które powstało z niedobitków po legendarnym Quantic Dream, mającym na koncie Heavy Rain (2010), Beyond: Two Souls (2013) oraz Detroit: Become Human (2018). Xbox Game Pass również postawiło na świetnego konia, bowiem narracyjna przygoda w Arizonie czaruje na długie godziny, zostawiając graczy z mnóstwem nieoczywistych wyborów oraz mnożących się pytań.

Któż wygra pojedynek? Odpowiedź jak zwykle należy do graczy. Niemniej jednak, każda z tych pozycji jest apetycznym kąskiem, a obie z nich są dostępne na komputerach PC. Tym oto sposobem dotarliśmy do niespodziewanego wniosku – pecety górą!