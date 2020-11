Xbox bez ważnego tytułu ekskluzywnego w 2020 roku. Polskie The Medium zalicza opóźnienie

Rok 2020 zafundował nam wyjątkowo dużo opóźnień na rynku gier komputerowych. Sztandarowym przykładem bez wątpienia jest tu Cyberpunk 2077 i The Last of Us Part II, ale zmiany dat premier spotkały też nieco mniejsze produkcje – takie, jak chociażby polskie The Medium.

Microsoft może być wstępnie bardzo zadowolony ze swoich konsol z rodziny Xbox Series. Oba nowe urządzenia w przedpremierowych recenzjach zdobywają bardzo pozytywne opinie. Dysk SSD, zastosowany w nowych Xboksach, okazał się znacznie szybszy od tego z PlayStation 5, a do tego wszystkiego dochodzi ogromna biblioteka gier, dzięki zastosowaniu wstecznej kompatybilności i usługi Xbox Game Pass.

Niestety, nie wszystko udało się w 100%. Za największą wadę Xbox Series podaje się brak dużych ekskluzywnych gier na start nowej generacji – choć, żeby być uczciwym, na PlayStation 5 też nie jest w tym temacie znacznie lepiej. Pewnym ratunkiem w tej kwestii miało być The Medium, dość duża polska gra tworzona z myślą o nowej generacji, która zostanie wydana na wyłączność Xbox Series S|X i PC. I używam tu słowa „miała”, bo niestety dzieło Bloober Team zaliczyło opóźnienie – gra nie zadebiutuje w grudniu tego roku.

W The Medium zagramy dopiero w 2021 roku

Pewnie wielu z Was kojarzy krakowskie studio Bloober Team, odpowiedzialne chociażby za takie gry, jak Layers of Fear czy Blair Witch. Zespół ten wyjątkowo polubił się z produkcjami z gatunku horror, także żadnym zaskoczeniem nie jest, że The Medium również należy do tego podtypu gier. Warto tu podkreślić, że jest to największy z dotychczasowych projektów firmy.

The Medium jest ponoć na tyle ambitne, że wydanie tej gry na Xboksie One było niemożliwe. Prawdopodobnie jest to spowodowane nowatorską funkcją dwóch światów The Medium, pomiędzy którymi możemy się dość swobodnie przełączać podczas rozgrywki. Takie rozwiązanie potrzebuje znacznie wyższej mocy obliczeniowej, a także bardzo szybkiego dysku SSD – czyli coś, czego Xbox One nie ma.

Jak wspominałem, gra zaliczyła niestety opóźnienie. Nowa data premiery The Medium została ustalona na 28 stycznia 2021 roku, platformy docelowe pozostały bez zmian.

Co ważne, gra od razu na premierę trafi do Xbox Game Pass, tak więc abonenci tej usługi dostaną The Medium za darmo. Duży plus dla Microsoftu!

Powody przesunięcia? Z ogłoszenia firmy wynika, że głównym winowajcą jest epidemia COVID-19 w Polsce, która utrudniła pracę nad grą. Co ciekawe, podano też informacje, że za zmianę daty premiery gry odpowiedzialny był także napięty grudniowy kalendarz premier. Najpewniej chodzi tu o Cyberpunka 2077, który (jeśli gra nie zaliczy kolejnego opóźnienia…) ma zadebiutować dość blisko pierwszej daty premiery The Medium.

Pomimo tego, że obie produkcje znacząco różnią się od siebie, to raczej mało który twórca chciałby ryzykować tak bliską premierą swojej gry z tytułem o skali Cyberpunka 2077. Ja przyznam się szczerze, że cieszę się z przełożenia premiery The Medium – będę miał dzięki temu czas na przejście innych gier, a tytuł Bloober Team poznam w nieco spokojniejszym okresie, z dala od innych dużych produkcji.

