Xbox Game Pass Ultimate z bardzo mocnym tytułem na premierę Xbox Series S|X

W kwestii ekskluzywnych tytułów startowych na nową generację konsol, łagodnie mówiąc, nie jest zbyt dobrze. Zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series S|X nie mają zbyt wielu nowych gier na start. Nawet Sony, znane przecież ze swoich świetnych gier na wyłączność, większość najbliższych tytułów wyda na obydwie generacje konsol. A Microsoft? Bez żadnych zaskoczeń, firma postawiła na rozbudowę Xbox Game Pass.

Star Wars Jedi: Fallen Order w Xbox Game Pass Ultimate i EA Play

Przypominam, że już 10 listopada, wraz z premierą nowych konsol Microsoftu, usługa Xbox Game Pass Ultimate zostanie rozszerzona o bibliotekę gier EA Play – i to bez żadnego podnoszenia cen abonamentu! Dla osób z wykupionym Xbox Game Pass Ultimate oznacza to zatem kolejne, świetne gry do ogrania, w tym takie hity, jak A Way Out, Battlefield V czy serie Mass Effect.

Jednak to jeszcze nie wszystko – jak bowiem informuje EA, do oferty EA Play (a co za tym idzie, również do Xbox Game Pass Ultimate) trafi zeszłoroczny hit studia – Star Wars Jedi: Fallen Order, który nieprzypadkowo trafi do wymienionych usług abonamentowych 10 listopada, bo w światową premierę Xbox Series S i X. Oczywiście w grę zagrać będą mogli również posiadacze Xboksa One.

Wiadomo, gracze pewnie woleliby na start Halo Infinite, Gears 6 czy nową Forzę, ale wprowadzenie tak głośnego i jeszcze świeżego tytułu do swojego abonamentu jest bardzo miłym gestem. Ja sam nadal wstrzymywałem się z zagraniem w Fallen Order, czekając na odpowiednią promocję. Chyba właśnie taka nadeszła ;)

Mam też nadzieję, że z okazji wejścia do Xbox Game Pass, gra została w jakiś sposób ulepszona do wersji Xbox Series S|X. Co prawda Star Wars Jedi: Upadły Zakon już na zeszłej generacji cechowało się bardzo dobrą oprawą graficzną, ale i tak liczyłbym na jakieś nowe funkcje graficzne lub chociaż zwiększenie liczby klatek na sekundę do 60.

Star Wars Jedi: Fallen Order miało swoją premierę 15 listopada 2019 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł ten zdobył bardzo wysokie oceny zarówno u recenzentów, jak i u graczy, dzięki czemu Upadły Zakon jest jedną z najlepszych jednoosobowych gier fabularnych z uniwersum Gwiezdnych Wojen ostatnich lat. Warto sprawdzić, jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać.

Recenzja Star Wars Jedi: Fallen Order

