Premiera Cyberpunk 2077 znowu przesunięta!

To miała być najgłośniejsza premiera następnego miesiąca. O tym, że powstaje taka gra, jak Cyberpunk 2077, usłyszeliśmy jakieś siedem czy osiem lat temu, kiedy to podano o niej pierwsze informacje i pokazano ją na zwiastunie. Preprodukcja tego tytułu rozpoczęła się dopiero w 2016 roku, po ukończeniu prac nad dodatkiem do Wiedźmina 3 o tytule Krew i Wino. Niestety, czasu nie wystarczyło, nawet po wcześniejszych opóźnieniach, bo produkcję CD Projekt RED zobaczymy jeszcze później.

I to niezwykle rozczarowujące, zwłaszcza że nie dzieje się to pierwszy raz. Pierwotną datą premiery gry miał być kwiecień tego roku, następnie przesunięto ją na wrzesień, aż w końcu na 19 listopada, który zbliżał się nieuchronnie (no jednak nie!), bo do premiery odliczaliśmy już tylko tygodnie.

Dlatego tym bardziej nie powinno dziwić to, że pracownicy zajmują się jej dopracowywaniem po sześć dni w tygodniu. Napisałem dopracowywaniem, bo na początku października ogłoszono, że Cyberpunk 2077 jest w złocie. Okazuje się, że nawet to nie powstrzymało CD Projekt RED przed kolejnym z rzędu przełożeniem daty premiery.

Cyberpunk 2077 może nie w listopadzie, ale jeszcze w tym roku

Na oficjalnym profilu Cyberpunk 2077 na Twitter udostępniono grafikę z oświadczeniem, które informuje, że podjęto decyzję o przesunięciu premiery Cyberpunk 2077 o 21 dni. Przyjrzyjcie się komunikatowi w języku polskim poniżej.

Teraz oficjalną datą premiery staje się 10 grudnia 2020 roku.

Poza przeprosinami, dowiadujemy się, że powodem przesunięcia daty premiery jest konieczność przygotowania i przetestowania aż dziewięciu odrębnych wersji gry (komputery osobiste, konsole starej i nowej generacji czy Stadię) przy pracy z domu. 21 dni ma być okresem, który w zupełności wystarczy twórcom.

Nie zabrakło oczywiście wytłumaczenia, dlaczego tak się dzieje przy złotym statusie gry. Przy okazji dodano, że otrzymamy potrzebną aktualizację tytułu już w dniu premiery.

Remember, no preorders… And no vacation

Spójrzcie tylko. Dzień przed ogłoszeniem o zmianie daty premiery pojawiło się pytanie jednego z graczy, który chciał upewnić się, że może wziąć sobie 19 listopada wolne. Zapytał, czy na pewno gra wyjdzie właśnie tamtego dnia. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie konta Cyberpunka stwierdziła, że tak właśnie będzie!

To przypomniało mi tylko pewien wpis na reddit. Według niego ponoć sami deweloperzy gry dowiedzieli się o jej przesunięciu dopiero z mediów społecznościowych. Taką informację udostępnił na Twitter dziennikarz Bloomberga, Jason Schreier.

Musi być naprawdę źle. I w studio, i z grą.