Kolejne gry zadebiutują później przez opóźnioną premierę Cyberpunk 2077

Czy macie już dość słuchania o Cyberpunk 2077? Oby nie, bo to w końcu najbardziej oczekiwana w tym momencie gra, na którą przyjdzie nam poczekać jeszcze trochę. Ale wygląda na to, że niektóre studia rzeczywiście nie mogą zdzierżyć nadchodzącej produkcji CD Projekt RED, bo przesuwają własne premiery albo umiejętnie korzystają z okazji.

Ale przynajmniej mamy Watch Dogs: Legion, co nie? Trzeba przyznać, że rodacy zaskoczyli nas wiadomością, że Cyberpunk 2077 ponownie zostanie opóźniony. Przecież to miała być już ostateczna data, a teraz niemal nikt nie wierzy w to, że gra zadebiutuje miesiąc później. Wszyscy niechętnie oczekują następnej wiadomości na żółtym tle, która poinformuje zaś o przesunięciu premiery na rok 2021.

Wspomnieliśmy już o opóźnieniu aktualizacji do Path of Exile, a teraz okazuje się, że gra należąca do Grinding Gear Games stworzy listę obsuw wraz z Everspace 2. Zastanawiam się, czy to Cyberpunk 2077 jest taki straszny, czy to tylko skorzystanie ze sposobności, bo skoro przesunęli Cyberpunka, nawet pomimo takiej pewnej premiery, to może nikt się nie wścieknie?

Cyberpunk 2077 weźmie grudzień na własność, reszta przypada na przyszły rok

Path of Exile przesunęło premierę swojego rozszerzenia na styczeń 2021 roku, a powodem, i co podano bardzo klarownie, ma być debiut Cyberpunk 2077, który z kolei przesunięto na 10 grudnia tego roku. Chodzi konkretniej o to, aby gracze nie musieli wybierać pomiędzy tymi grami i mogli spokojnie ograć sobie produkcję od CD Projekt RED.

Może to być lekcja wyjęta z przeszłości, kiedy to wydano aktualizację Blight, która cieszyła się mniejszą popularnością niż pozostałe, a to przez to, że wcześniej premierę miało World of Warcraft Classic. Ale może to też być chęć dopracowania swojego produktu, a skoro już opóźnili Cyberpunka, to nikt na nas nie zwróci uwagi, prawda?

W połowie grudnia miało też pojawić się Everspace 2, którego premiera została przesunięta tak samo – na styczeń.

Jesteśmy świadomi tego, że fani Everspace 2 nie mają powodów do radości, ale konkurowanie z prawdopodobnie najbardziej oczekiwaną grą wideo w historii jest zwyczajnie nie najlepszym pomysłem. Michael Schade, CEO Rockfish Games

My również przez przesuniętą premierę Cyberpunk 2077 nie mamy co się cieszyć, ale najwidoczniej twórcy Everspace 2 i Path of Exile wierzą w premierę gry polskiego studia bardziej niż my sami. Będzie kiepsko, jeśli w grudniu na ekranie naszego monitora nie zagra nam Johnny Silverhand, bo dwa zamienniki już nam odpadły. Kto wie, co jeszcze?

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Zobacz także: