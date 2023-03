Google ma dla nas prezent z okazji premiery 3. sezonu serialu The Mandalorian

Można już oglądać pierwszy odcinek 3. sezonu serialu The Mandalorian. Google przygotowało z tej okazji mały drobiazg – niespodziankę, którą znajdziemy w wyszukiwarce internetowej.

The Mandalorian, sezon 3.

Na premierę trzeciego sezonu serialu The Mandalorian czekaliśmy… no właśnie – zależy. Jeśli jakimś sposobem oglądaliśmy drugi sezon jeszcze przed uruchomieniem Disney+ w Polsce, to czas od grudnia 2020 roku na pewno się nam bardzo dłużył.

Inaczej było z tymi, którzy nadrabiali przygody Mando i Grogu od chwili startu Disney+ w naszym kraju – a był to czerwiec 2022 roku. Przez kilka miesięcy swobodnie i we własnym tempie można było dać się oczarować pierwszemu sezonowi, zachwycić się finałem drugiego, a do tego uzupełnić historię Mandalorianina przy pomocy przebrnięcia przez Księgę Bobby Fetta.

Ponieważ na Disney+ zawitał już pierwszy odcinek 3. sezonu The Mandalorian, możemy ponownie spotkać się zarówno z Baby Yodą (przepraszam – Grogu), Din Djarinem, Bo-Katan i Greefem Karga. Epizod jest wręcz ślamazarny, ale musi jakoś wprowadzić widza w intrygę trzeciej serii serialu.

Grogu w wyszukiwarce Google

Jeśli jesteśmy prawdziwymi maniakami Gwiezdnych Wojen, to spodoba nam się mały bajer, który rozbawi nas, gdy będziemy przeszukiwać sieć w poszukiwaniu ciekawostek na temat serialu.

W okno wyszukiwarki Google wystarczy wpisać „The Mandalorian”, „Mandalorian” albo „Mandalorianin”, a w prawym dolnym rogu ekranu (zarówno w wersji mobilnej, jak i desktopowej) pojawi się Grogu!

Grogu zrobił mi z wyników wyszukiwania niezły bałagan!

Jeśli klikniemy na malucha, to zacznie on posługiwać się Mocą, by strącać z listy wyników wyszukiwania poszczególne sekcje tekstu i linków. Grogu potrafi w ten sposób zdemolować niemal całą stronę!

Google uwielbia bawić się z użytkownikami usług firmy w takie drobiazgi. Nie tak dawno podobną akcję uruchomiono przy okazji premiery serialu The Last of Us na HBO Max. Jeśli w wyszukiwarce wpiszemy frazę „The Last of Us serial”, to na dole ekranu zobaczymy ikonę grzyba. Tylko nie przesadźcie z klikaniem w nią! ;)