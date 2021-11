Razer zapowiada Mandalorian Beskar Edition – pad do Xbox Series X w stylu mandaloriańskiej zbroi

Razer zapowiedział nowy kontroler do konsoli Xbox Series X, nawiązujący wyglądem do mandaloriańskiej stali, czyli beskaru. To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen i serialu Mandalorian. Kontroler Mandalorian Beskar Edition nie należy jednak do najtańszych.

Mandalorian Beskar Edition robi wrażenie

Serial Mandalorian, bazujący na kultowej marce Gwiezdnych Wojen, z miejsca stał się ogromnym hitem usługi Disney+. Niestety, wciąż nie jest ona dostępna w Polsce, więc w pełni legalnie Mandaloriana obejrzycie dopiero latem 2022 roku. Serial opowiada historię łowcy nagród – Din Djarina, należącego do ludu Mandalorianów, których charakterystyczną cechą stały się m.in. noszone przez nich zbroje.

Ogromna popularność serialu zachęciła firmę Razer do zaprojektowania licencjonowanego kontrolera do Xbox Series X, opartego o beskar – stal, z której Mandalorianie tworzyli swoje zbroje.

Producent zadbał w tym przypadku o szereg istotnych szczegółów. Mamy więc metaliczną kolorystykę, napisy w pobliżu uchwytów oraz symbole przedstawiające broń Mandalorian. Co więcej, kontroler oferuje magnetyczną podstawkę ze znanym wszystkim fanom Star Warsów hełmem ludu Mandalorian. Razer gwarantuje, że podstawka naładuje Wasz kontroler w niecałe 3 godziny.

Cena może niektórych wystraszyć

Niestety, za posiadanie tak unikatowego pada trzeba niemało zapłacić. Cena tego modelu to aż 179,99 dolarów, co jest równowartością ~740 złotych. To w sumie ponad dwa razy więcej niż standardowy kontroler do najnowszego Xboxa.

Przy okazji warto jednak dodać, że nie jest to jedyny niestandardowy kontroler do konsoli Xbox najnowszej generacji. W ramach nadchodzącej premiery Halo Infinite zapowiedziano bowiem także Halo Infinite Elite Series 2, który jest wykonany w stylistyce zbroi Master Chiefa.

Jeżeli ktoś jest jednak zagorzałym miłośnikiem Star Warsów, to inwestycja w taki kontroler będzie jak najbardziej zrozumiała. Tym bardziej, że już wkrótce doczekamy się innego serialu ze świata Gwiezdnych Wojen, opowiadającego historię legendarnego łowcy nagród – Boba Fetta. W międzyczasie trwają też prace nad trzecim sezonem Mandaloriana.