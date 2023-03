Nowe słuchawki JBL zachwycają czasem pracy i ceną

Być może właśnie szukacie nausznych słuchawek bezprzewodowych, które łączą w sobie dobrą jakość dźwięku, całkiem niezłe pasmo przenoszenia i długi czas pracy na jednym ładowaniu, a do tego w niewysokiej cenie. Możliwe, że firma JBL ma dla Was ciekawą propozycję.

To słuchawki, które mogą się podobać

JBL Tune 520 BT to nauszne słuchawki bezprzewodowe, które na pierwszy rzut oka wyglądają dość standardowo. Producent wyposażył je w nauszniki o promieniu 7,34 cm i głębokości 3,1 cm. Dodatkowo JBL zapewnia, że dzięki zastosowaniu materiałów o niskiej wadze oraz miękkiej wyściółce pałąka i nauszników, słuchawki są wygodne do noszenia przez długi czas. Ponadto ich składana konstrukcja pozwala na łatwe zabranie ich ze sobą w każde miejsce i o każdej porze.

JBL Tune 520BT (źródło: materiały prasowe producenta)

Wzrok przyciągać mogą jednak niektóre wersje kolorystyczne nowych słuchawek. Mam tutaj na myśli szczególnie filetowy wariant – z pewnością wiele osób zwróciłoby uwagę na takie słuchawki, gdyby zobaczyło je na sklepowej półce. Oprócz fioletowej wersji, JBL Tune 520 BT dostępne są jeszcze w kolorze czarnym, białym oraz niebieskim.

Ciesz się muzyką naprawdę długo

Dźwięk jest przesyłany na słuchawki za pomocą technologii Bluetooth 5.3. O jego wysoką jakość zadbać ma zastosowany przez producenta 33 mm przetwornik dynamiczny. Sprzęt może pochwalić się pasmem przenoszenia dźwięku 20 Hz – 20 kHz, a także impedancją 30 Ω.

Do tego użytkownik może skorzystać z darmowej aplikacji JBL Headphones, która umożliwia dostosowanie dźwięku za pomocą korektora. Funkcje słuchawek są łatwe do obsługi dzięki komunikatom głosowym i przyciskom umieszczonym na nauszniku, które umożliwiają sterowanie połączeniem, dźwiękiem i głośnością. Przycisk zapewnia także dostęp do Siri lub Asystenta Google.

Słuchawki JBL Tune 520 BT umożliwiają płynne przełączenie się na telefon w przypadku połączenia przychodzącego, co pozwala uniknąć przegapienia ważnej rozmowy podczas oglądania filmu na innym urządzeniu. Akumulator, w który producent wyposażył urządzenie, ma pojemność 450 mAh i według jego zapewnień ma on pozwolić nawet na 57 godzin cieszenia się muzyką. Do pełna słuchawki naładujemy w około 2 godziny, jednak już 5 minut ładowania pozwoli na 3 godziny pracy.

Ponadto na te słuchawki nie trzeba będzie wydawać „milionów monet”. W swoim komunikacie prasowym producent poinformował, że sugerowana cena detaliczna JBL Tune 520 BT będzie wynosić 279 złotych. Jeśli zapewnienia producenta co do czasu pracy na baterii nie są przesadzone, to trzeba przyznać, że to naprawdę uczciwa cena.