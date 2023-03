Aplikacja Nasza Stokrotka to hit, ale nie tak duży jak apka Biedronki

Stokrotka, jak wiele innych sklepów, również ma swoją aplikację. Właśnie mija pierwszy rok od jej udostępnienia i z tej okazji podano liczbę użytkowników programu, a także ogłoszono specjalną, urodzinową promocję.

Ile użytkowników ma aplikacja Nasza Stokrotka?

Sieć sklepów, wywodząca się z Lublina, która obecnie należy do litewskiej grupy Maxima, nie chcąc pozostać w tyle za silną i agresywną konkurencją, również zdecydowała się stworzyć własną aplikację dla swoich klientów. Udostępniono ją w marcu 2022 roku, czyli w tym roku obchodzi ona swoje pierwsze urodziny. Program można pobrać na urządzenia z systemem Android ze sklepu Google Play oraz iPhone’y z Apple App Store (nie ma go w Huawei AppGallery).

Przy okazji pierwszych urodzin pochwalono się, że aplikacja cieszy się nie tylko dużym zainteresowaniem ze strony klientów, ale także ich wysokimi ocenami – na tyle, że w lutym 2023 roku była ona najwyżej ocenianym programem wśród ogólnopolskich sieci spożywczych. Średnia ocen w sklepie Google Play to 4,7 gwiazdki (z 21 tys. opinii), a w Apple App Store – 4,8 gwiazdki (z 2,8 tys. ocen).

Aktualnie aplikacja Nasza Stokrotka ma blisko 1,5 mln użytkowników. W sklepie Google Play widnieje informacja, że na Androida pobrano ją ponad 1 mln razy, co oznacza, że jest ona zainstalowana na około pół miliona iPhone’ów. To na pewno liczba, którą można się pochwalić, choć nie robi już takiego wrażenia w porównaniu z 7 mln użytkowników aplikacji Biedronka, szczególnie że ona została udostępniona później, bo w maju 2022 roku.

Trzeba jednak zauważyć, że Biedronka ma w całej Polsce blisko 3400 sklepów, podczas gdy Stokrotka 11 stycznia 2023 roku informowała, że w tym roku otworzy 1000 sklep. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że macie w sąsiedztwie przynajmniej jedną Biedronkę i żadnej Stokrotki lub co najwyżej jedną (tak jest w moim przypadku). Adresy sklepów znajdziecie na stronie internetowej sieci.

Promocja na pierwsze urodziny aplikacji Nasza Stokrotka

Urodziny to zawsze okazja do świętowania i dawania prezentów. Klienci już dali go Stokrotce, aktywnie korzystając z jej aplikacji, to teraz Stokrotka chce się odwdzięczyć, rozdając darmowe płatki za zakupy. Od 2 marca, codziennie przez tydzień, otrzymacie dodatkowe 5 płatków, kupując produkty z wybranych kategorii, zgodnie z załączoną poniżej rozpiską z warunkami akcji.

źródło: Stokrotka

Aby zbierać płatki, należy się zarejestrować w aplikacji Nasza Stokrotka. W tym celu wystarczy podać numer telefonu i kod weryfikacyjny z SMS-a, który zostanie na niego wysłany. Płatki przyznawane są za zakupy w Stokrotce – 1 płatek za każde wydane 10 złotych. Można je wykorzystać do aktywacji kuponów rabatowych (jeden kupon za 20 płatków, czyli każde wydane 200 złotych), które uprawniają do zakupu wybranych produktów w niższej cenie, już od 1 grosza. Ponadto sklep przygotowuje specjalne oferty, dostępne tylko dla użytkowników aplikacji.